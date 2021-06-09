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Сильнейший град засыпал Мозырь

  • 9.06.2021, 22:39
  • 2,406
Сильнейший град засыпал Мозырь
иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Сильный ливень, сопровождавшийся градом, прошел в Мозыре. Смотрите на видео, что происходило в районном центре, передает belaruspartisan.by.

Обильные осадки начались в городе и окрестностях во второй половине дня в среду 9 июня. Судя по кадрам, снятым очевидцами, град буквально засыпал город.

Люди, комментирующие видео, кроме как "ужасом" природное явления не называли. Кроме того, горожане сетуют, что, по-видимому, погиб урожай на приусадебных участках.

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