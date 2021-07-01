Ученые нашли в космосе гигантскую увеличительную линзу 2 1.07.2021, 13:22

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С ее помощью астрономы смогли изучить удаленную от Земли галактику.

Астрономы обнаружили гигантскую увеличительную линзу, образованную гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью ученым удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (перевод — lenta.ru).

Галактическое скопление настолько велико, что сила тяжести искривляет свет подобно увеличительному стеклу. Из-за эффекта, называемого гравитационным линзированием, cswa128, которая находится по линии наблюдателя прямо за ним, выглядит в десять раз больше, чем это казалось бы с Земли в другом случае. Исследователи смогли даже разглядеть отдельные области звездообразования, которые выглядят как яркие сгустки.

Ученые разработали метод пиксельной реконструкции изображения, который позволяет определить истинную форму галактики по растянутому и искаженному изображению, возникающему при гравитационном линзировании. Алгоритмы восстанавливают распределение поверхностной яркости исходной галактики на пиксельной сетке, при этом разрешение достаточно чувствительное к областям размером до ста парсек и меньше.

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