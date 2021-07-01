закрыть
1 июля 2021, четверг, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в космосе гигантскую увеличительную линзу

2
  • 1.07.2021, 13:22
  • 3,490
Ученые нашли в космосе гигантскую увеличительную линзу

С ее помощью астрономы смогли изучить удаленную от Земли галактику.

Астрономы обнаружили гигантскую увеличительную линзу, образованную гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью ученым удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (перевод — lenta.ru).

Галактическое скопление настолько велико, что сила тяжести искривляет свет подобно увеличительному стеклу. Из-за эффекта, называемого гравитационным линзированием, cswa128, которая находится по линии наблюдателя прямо за ним, выглядит в десять раз больше, чем это казалось бы с Земли в другом случае. Исследователи смогли даже разглядеть отдельные области звездообразования, которые выглядят как яркие сгустки.

Ученые разработали метод пиксельной реконструкции изображения, который позволяет определить истинную форму галактики по растянутому и искаженному изображению, возникающему при гравитационном линзировании. Алгоритмы восстанавливают распределение поверхностной яркости исходной галактики на пиксельной сетке, при этом разрешение достаточно чувствительное к областям размером до ста парсек и меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип