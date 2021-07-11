Турецкий уничтожитель российского «Панциря» установил рекорд 3 11.07.2021, 8:32

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Компания Baykar провела новые испытания легендарного беспилотника.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci установил рекорд среди турецких беспилотников. Соответствующее видео в Twitter выложила компания Baykar.

Отмечается, что беспилотник смог достичь высоты в 11,6 километра, провести в воздухе 25 часов 46 минут и пролететь 7507 километров. Согласно Baykar, набранная высота является рекордной для БПЛА турецкой разработки.

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Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı.



📈 38.039 feet

🛫 06.07.2021 ⏰ 20.58

🛬 07.07.2021 ⏰ 22.44

⏳ 25 saat 46 dakika

🛣 7507 km#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/faSaLFT6hT — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021

В апреле компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс, напоминающий «Панцирь» российского производства.

В августе 2020 года первый полет совершил второй прототип Akinci, оснащенный двумя турбовальными двигателями АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».

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