Официант теперь не всегда человек 3 11.07.2021, 17:47

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Как на Западе кафе и рестораны замещают сотрудников роботами.

Пандемия COVID-19 может разделить историю ресторанного бизнеса на «до» и «после». Сотрудники кафе, баров и ресторанов массово покидали рабочие места, когда заведения оказались закрыты на карантин. После снятия ограничений многие владельцы общепита не могут найти достаточное количество персонала. Некоторые находят выход из ситуации, заменяя людей роботами, пишет kommersant.ru.

В минувшую среду Министерство труда США сообщило, что число вакансий в стране по итогам мая достигло исторического максимума — 9,2 млн. Активнее всего нанимают сотрудников сейчас в сфере здравоохранения, образования, гостиничного и ресторанного бизнесов.

Парадокс в том, что одновременно с зашкаливающим уровнем спроса на рабочую силу в США до сих пор наблюдается повышенный уровень безработицы, если сравнивать с 2019 годом.

Многие из тех, кто покинул рабочие места во время пандемии, не хотят возвращаться на работу. Согласно недавнему исследованию Indeed, лишь 10% безработных спешат с поиском нового рабочего места.

И такая ситуация характерна не только для США, но и для многих европейских стран.

Врачей и учителей заменить не просто. А поваров и официантов, как выяснилось, можно. На их место приходят современные технологии и роботы.

Посетителей на автомобилях в десяти ресторанах McDonald’s в Чикаго уже встречает не кассир, а робот. Точнее, система распознавания голоса, которая принимает заказ, предлагает посетителю дополнить корзину, а затем отправляет полученную информацию прямиком на кухню и на кассы.

Такая же система работает и в американской сети фастфуда Checkers.

Другие сети, вроде Dave & Buster, во время пандемии решили разгрузить официантов, а заодно избежать лишних контактов между персоналом и посетителями. Заказать и оплатить еду здесь можно через мобильное приложение.

Подобное приложение запустила также сеть Cracker Barrel, насчитывающая более 650 точек в США.

Но заказ еды через приложение — уже обыденность. А вот роботы-официанты, разносящие еду, все еще большая редкость. Такой робот встречает гостей в ресторане Impressive Dumplings, что в столице австралийского штата Квинсленд, Брисбене.

Робота зовут Bella, и она способна обслужить 120–150 столиков за день, покрывая расстояние 2–3 км. Робот бы создан китайской компанией Pudu, которая теперь хочет найти применение своим устройствам и в гостиничном бизнесе.

В Париже открылась пиццерия, где нет вообще ни одного сотрудника-человека. Посетители делают заказ в киоске самообслуживания. А на застекленной кухне трудятся роботы, которые собирают, выпекают и упаковывают пиццу. Скорость производства — до 80 штук в час.

В ближайшее время основатели пиццерии Pazzi намерены расширить бизнес и открыть еще несколько точек в столице Франции и Швейцарии. Впрочем, совсем без человека даже такой ресторан обойтись не может. За работой роботов удаленно следят инженеры Pazzi.

Это лишь несколько примеров общемировой тенденции, которая в обозримом будущем будет только усиливаться.

Но пока роботы — это слишком дорогое удовольствие.

Их применение целесообразнее в сетевом бизнесе, где приготовление блюд — унифицированный процесс, а меню не очень велико.

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