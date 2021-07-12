Телескоп «Хаббл» сделал снимок скопления из созвездия Скорпиона 1 12.07.2021, 17:55

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фото: esahubble.org

Кластер находится на расстоянии 35 тысяч световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок шарового скопления NGC 6380, которое находится на расстоянии 35 тысяч световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Но на снимок попало не только оно. Самая яркая звезда, HD 159073, находится на расстоянии всего четырех тысяч световых лет от нас, сообщается на сайте обсерватории, пишет zn.ua.

NGC 6380 известен и под другими именами. Впервые его открыл Джеймс Данлоп в 1826 году и назвал его Dun 538. Восемь лет спустя его переоткрыл Джон Гершель, который назвал кластер H 3688. Еще раз, уже третий, скопление открыли в 1959 году, тогда он получил обозначение Pişmiş 25.

Сначала считалось, что это открытый кластер, но позже оказалось, что это шаровое скопление.

Телескоп «Хаббл» был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования «Дискавери» и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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