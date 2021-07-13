Еврокомиссар объяснила предложение о приостановке выдачи виз белорусам 10 13.07.2021, 7:46

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Это не коснется народа Беларуси.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила озвученное ранее предложение о приостановке выдачи виз белорусским гражданам из-за увеличения нелегальной миграции из страны.

«Это не затронет народ Беларуси, который продолжит пользоваться всеми преимуществами соглашения, включая низкие визовые сборы», — подчеркнула в своем твите Илва Йоханссон

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусам из-за наплыва мигрантов из страны.

— Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть, — сказала Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник.

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