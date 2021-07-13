В Москве произошла массовая драка между трудовыми мигрантами 13.07.2021, 11:47

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В ней приняли участие от 50 до 200 человек.

В Москве возле станции метро "Кузьминки" произошла драка между трудовыми мигрантами. По разным данным, в ней приняли участие от 50 до 200 человек, сообщает svoboda.org.

Несколько человек получили ножевые ранения и доставлены в больницу. По меньшей мере, 20 участников драки задержаны, сообщают источники ТАСС и "Интерфакса". В московской полиции подтвердили информацию о задержанных, однако не уточнили, сколько их.

Позже источник "Интерфакса" сообщил, что в отделы полиции были доставлены 102 человека, которых проверяют на причастность к массовой драке. Официального подтверждения этой информации нет.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", предположительно драку "на почве личной неприязни" устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки, и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. Видео очевидцев драки опубликовали Mash, Baza и Life Shot.

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