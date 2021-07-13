Диетологи выяснили, что полезнее для здоровья — вишня или черешня 1 13.07.2021, 13:00

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Обе ягоды важны для сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной системы.

По словам диетолога Светланы Фус, вишня отличается существенно меньшим содержанием сахара в сравнении с черешней, сообщает healthinfo.ua.

Многие интересуются, какая ягода полезнее: черешня или, может быть, вишня? Давая пояснения в связи с этим, диетолог заметила в своем блоге, что «витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне».

Еще одно полезное свойство вишни в том, что она обеспечивает организм мелатонином, помогающим организму поддерживать нормальный холестерин, а также качественный сон, здоровое функционирование эндокринной системы. В то же время как вишня, так и черешня полезны сердцу и сосудам, способствуют нормализации артериального давления, благоприятно сказываются на состоянии нервной, пищеварительной систем.

«В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность: 50-62 килокалорий. Вишня – чемпион по низким показателем гликемического индекса, он равен 22. У черешни он тоже низкий – 25», - поделилась эксперт.

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