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Певец Тима Белорусских недавно вышел на свободу после суток на Окрестина

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  • 14.07.2021, 18:37
  • 7,770
Певец Тима Белорусских недавно вышел на свободу после суток на Окрестина
Тима Белорусских

В это время там включали его песни.

Рэпер Тима Белорусских провел несколько суток на Окрестина. Об этом рассказали люди, которые освободились после арестов и вышли на свободу с ЦИП и ИВС на Окрестина, сообщает Telegram-канал nashaniva.

Многие люди рассказывали, что там долгое время на протяжении нескольких суток играли пять песен из репертуара Тимы Белорусских.

Оказывается, исполнитель получил несколько суток ареста за нарушение правил «домашней химии». Напомним, что в апреле рэпер был приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за хранение наркотиков.

В настоящее время певец на свободе. Отмечается также, что после освобождения Тимы его песни на Окрестина звучать перестали.

Тем временем на странице исполнителя в Instagram в сторис опубликовано видео, на котором он едет в машине.

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