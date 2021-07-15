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Пропагандист «Совбелии» предложил уничтожить в Беларуси немецкие кладбища

64
  • 15.07.2021, 13:48
  • 16,134
Пропагандист «Совбелии» предложил уничтожить в Беларуси немецкие кладбища
Юрий Терех

Свою безумную идею он назвал «ответом на санкции».

Пропагандист "Совбелии" Юрий Терех предложил уничтожить в Беларуси кладбища, где похоронены немецкие солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.

Свою безумную идею он назвал "ответом на санкции".

"Может, нам стоит со всем уважением собрать все эти останки солдат вермахта и отправить их товарным вагоном на родину дедушки Гитлера? Им там местные неонацисты на могилах свастики рисовать станут, и все будут довольны. Ну а правда, зачем им лежать в белорусской земле? Они принесли нашему народу только горе и смерть, но похоронены тут. Как по мне, их отдых несколько затянулся. Да и земля вроде как не бесплатная, а так выходит, что они ее кусочек все же захватили" — безумствует Терех.

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