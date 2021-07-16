Скандальный базар: чем фестиваль в Витебске отличается от предыдущих 6 16.07.2021, 9:23

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фото: vitebsk.cc

Отказы артистов, бойкот ведущих, билеты по разнарядке.

Очередной, 30-й по счету "Славянский базар" официально открылся 15 июля в Витебске. И это будет, пожалуй, самый скандальный и неудачный фестиваль за всю его историю.

Вспоминаем, чем он отличается от предыдущих, пишет euroradio.fm.

"Я не поеду": отказы артистов

Еще весной, за несколько месяцев до фестиваля, стало известно об отказах артистов ехать на "Славянский базар". Иногда это было достаточно неожиданно: например, в афишах был заявлен Михаил Галустян, но позже он заявил, что изначально не собирался ехать в Витебск.

Агурбаш: артисты, которые не едут на "Славянский базар", на стороне света

Первыми же от участия отказалась группа "Рондо" и ее солист Александр Иванов. В отличие от многих артистов они не пытались использовать эзопов язык и сделали достаточно красноречивое заявление:

"Во-первых, позиция Александра Иванова такая, что он вне политики, во-вторых, он не хочет, чтобы его выступление, участие в тех или иных мероприятиях затем могло быть истолковано в политических целях. Такова общая позиция Александра Иванова и группы "Рондо", — заявляли представители группы.

Отказалась ехать и украинская поп-звезда MARUV. Также в перечне "отказников" оказалась Тина Кароль, Ирина Билык, Наташа Королева, Александр Буйнов и еще ряд артистов. Вероятно, были и непубличные отказы: белорусы писали десяткам артистов с просьбами не ехать.

В отличие от прошлых лет не выступят на "Славянском базаре" и участники "Евровидения". В афишах не заявлены ни россиянка Манижа, ни украинцы Go_A, ни другие.

Вопросы есть и по участникам конкурса: например, Польша отказалась направлять конкурсанта, хотя в афишах почему-то заявлена представительница страны. Но польская организация, отбиравшая артиста на конкурс в Витебске, от нее открестилась.

Конечно, есть и артисты, которые подчеркнуто заявили, что участвовать в шоу будут. Например, Таисия Повалий призвала "не смешивать политику и культуру". А российская певица Слава и вовсе послала на три буквы белорусов, которые призывали ее отказаться от выступления на фестивале.

И вести почти некому

Первым от роли ведущего "Славянского базара" отказался украинский шоумен Тимур Мирошниченко. Он давний гость фестиваля, но в этом году сделал свой выбор.

Позже организаторы пытались найти других ведущих. Вроде бы договорились с Андреем Доманским, еще одним украинским шоуменом, но спустя сутки он отказался ехать в Витебск. Не вышло и с Оксаной Антонюк.

Буквально за день до официального открытия фестиваля наконец-то объявили имя ведущего от Украины. Это Диана Панченко, у которой в анамнезе работа на пророссийских телеканалах, которые связаны с "кумом Путина" Виктором Медведчуком. Поэтому она уж точно не откажется.

Отдельно упомянем пусть не ведущего, но многолетнего члена жюри и ярого фаната фестиваля — российского ведущего Сергея Соседова. За несколько дней до поездки в Витебск он узнал, что ему отказано во въезде в Беларусь. По совпадению ранее Соседов отказался быть в жюри белорусского X-Factor именно из-за политической ситуации в стране.

Купите билетик, ну пожалуйста

Ситуация с продажами билетов на фестиваль вызывала тревогу в Минкульте еще с весны. Из-за очень плохой реализации квитков несколько раз объявлялись скидки, но и это не помогло.

Например, сегодня еще доступны десятки билетов на гала-концерт Союзного государства, где всегда выступает много российских звезд "старой волны". То же самое, например, с программой "Золотой хит" и даже церемонией закрытия.

В итоге билеты раздавали бюджетникам, причем появлялась информация о том, что они обязаны поехать на фестиваль, некоторых централизованно везут в Витебск на автобусах. Но все равно ситуация с билетами так себе. Не помогают даже Лепс и OTTOWAN в программе.

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