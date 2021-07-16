В Индии обнаружили новый вид хищных улиток 2 16.07.2021, 10:17

3,022

Улитка Perrottetia rajeshgopali

Фото: Bhosale et al. / Archiv für Molluskenkunde, 2021

Их назвали в честь одного из ведущих защитников тигров.

Биологи из Индии и Великобритании обнаружили в горном массиве Западные Гаты на полуострове Индостан новый вид хищных улиток — Perrottetia rajeshgopali.

Perrottetia rajeshgopali не только является плотоядным животным, но и носит имя одного из ведущих защитников природы Индии, пишет nv.ua.

Это первый вид рода Perrottetia, описанный в Индии за 117 лет. Он назван в честь одного из защитников тигров страны — Раджеша Гопала, который в настоящее время является генеральным секретарем Глобального форума тигров.

В Западных Гатах обитают множество наземных улиток, большая часть которых встречаются только в этом регионе. Сообщается о 277 видах и 29 разновидностях, принадлежащих к 64 родам и 23 семействам, 72% из которых являются эндемиками.

«В северных и центральных Западных Гатах зарегистрировано меньше эндемичных наземных улиток, чем в южной части. Perrottetia rajeshgopali была зарегистрирована в ходе нашего исследования в сезон дождей с июля 2015 года по август 2020 года в относительно неизведанной области северных Западных Гат, проходящей через район Колхапур», — сказал зоолог Амрут Бхосале из колледжа Садгуру Гадаге Махарадж в Караде Махараштры.

Новая улитка — гермафродит, и ее генитальная анатомия характеризуется наличием крючков в половом члене и их отсутствием во влагалище и предсердии. Известно, что такие крючки есть у хищных наземных улиток.

Улитка носит белый, глянцевый полупрозрачный панцирь, а ее тело бледно-желтое с коричневатыми пятнами и сетчатой кожей. То, что эта улитка — хищник, подтвердилось, когда ученые заметили, как она питалась Eurychlamys platyclamys, меньшей улиткой.

«Открытие подчеркивает необходимость серьезного отбора проб фауны в Западных Гатах, и эта группа чрезвычайно плохо изучена, игнорируется и потенциально подвержена высокому риску исчезновения из-за изменения климата и других антропогенных факторов», — сказал Теджас Теккерей из Национального музея Уэльса в Кардиффе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».