Медики объяснили, как правильно загорать 2 16.07.2021, 16:41

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Назван максимальный срок загара без вреда для здоровья.

Если вы активный любитель позагорать, то вам стоит ознакомиться с данной статьей, чтобы узнать о вреде и пользе которые приносит загар нашей коже.

Как загар влияет на кожу?

Сразу хочется отметить, что на самом деле, солнечные лучи обезвоживают клетки кожи, при чем вызывают «жажду» они не только у верхнего, но и у более глубоких слоев. Помимо этого, солнце нарушает липидный баланс эпидермиса, пишет сайт medicina.ua.

Вожделенный загар же, по сути – защитная реакция организма проявляемая при воздействии ультрафиолетового излучения. Чем интенсивней проходит эта реакция, тем больше вырабатывается меланина – пигмента обеспечивающего коже коричный оттенок. Клетки меланина способны поглощать УФ-лучи, тем самым ограждая более глубокие слои кожи от повреждений.

Данное излучение приносит вред сосудам, иммунной системе и сетчатке глаз.

Но у загара есть и положительные стороны, о которых не стоит забывать.

Польза загара:

УФ-лучами продуцируется выработка витамина D, имеющего большого значение для нормального протекания фосфорно-кальциевого обмена;

Усиление окислительных процессов;

Увеличение объемов поглощения кислорода;

Активизация деятельности ферментов (к примеру дегидрогеназы и цитохромоксидазы – отвечающих за клеточное дыхание);

Активизация иммунной реактивности: выработки антител, фагоцитоз и прочего;

Улучшение кроветворения и кровоснабжения тканей;

Стимулируются регенеративные процессы.

В целом, полезные свойства солнечных лучей применяются при лечении:

- Дерматологических проблем: экзем, псориаза, угревой сыпи, разновидностей дерматита

- Психологических расстройств – депрессивных состояний

- Гиповитаминоза витамина D – рахита.

Также, солнечные ванны полезны при ревматизмах и мышечных болях, но и у такого «лечения» есть своя дозировка, которую нужно строго соблюдать.

Как правильно загорать?

Помните, что с 10 утра до 4 вечера ультрафиолет наиболее опасен и лучше перенести свое жгучее желание позагорать в тень.

Не забывайте следить за УФ-индексом. О нем можно узнать в прогнозах погоды. Умеренный УФ-индекс от 3-х и выше требует защиты от солнца.

Правильно подбирайте солнцезащитные средства. Отдайте предпочтение кремам и спреям с фактором защиты SPF 30 и наносите его на открытые участки кожи не реже чем через каждые 2 часа, если вы загораете. При покупке, обязательно обратите снимание на срок изготовления, такие продукты не рекомендуют хранить дольше года.

Если вы желаете получить ровный и красивый загар, не принеся при этом никакого вреда вашей коже, подходите к процессу правильно. Лучше всего стартовать с 15-20-минутных солнечных ванн, постепенно увеличивая этот период на 5-10 минут. Помните, что облачная погода не защищает вас от воздействия ультрафиолета.

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