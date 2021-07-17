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«Наша задача, друзья, уничтожить этот режим раз и навсегда»

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  • 17.07.2021, 9:13
  • 2,826
«Наша задача, друзья, уничтожить этот режим раз и навсегда»

Прекрасные мужественные люди сегодня ждут от нас действий.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из участников минских протестных чатов:

Серей Тихановский — Человек, разбудивший Беларусь. Я помню слова Сергея перед тем, как его схватила незаконная власть, эти слова должен помнить каждый белорус.

«Пожалуйста! Я вас прошу! Когда вы увидите - а вы это увидите, что выборы нечестные - просто за свой голос боритесь! Не сидите дома на кухнях.. «ах, что ты сделаешь он все равно себя изберет». Сделайте 5, 10% того, что сделал я! И поверьте — все изменится! Даже если меня закроют - ВЫ делайте. Это страна не только моя она еще и ВАША», - просил белорусов на стриме 20 мая Сергей Тихановский.

Друзья, я хочу задать вам вопрос, а вы задайте вопрос своей совести. Сколько мы будем еще терпеть? Беларусь сегодня живет в перевернутом мире, в котором добро - это зло, черное - это белое, а правда - это ложь.

Давайте вспомним тысячи репрессированных. Каждый должен задать вопрос, как им там, ждут ли они от нас решительных действий? Как мы можем жить, дышать, и забыть об этих мужественных людях?

Сергей - без преувеличения национальный герой Беларуси. Человек, разбудивший страну тем, что пришел к простым белорусам и спросил: "А как вам тут живется на самом деле?"

Наша задача, друзья, уничтожить этот режим раз и навсегда.

Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из тысяч узников совести.

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