Найдены самые маленькие двухкомнатные квартиры в Минске 2 17.07.2021, 15:39

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$34 тысячи за 30,5 «квадрата».

Чего только не найдешь на столичном рынке недвижимости, стоит только копнуть поглубже, в районы, где еще сохранились старые дома-бараки, пишет «Онлайнер». Именно здесь можно отыскать любопытные варианты жилья. Например, суперкомпактные двушки, в которых взрослым людям будет не так просто разминуться. Зато как первое собственное жилье — вполне себе неплохой вариант. Особенно если цена вкусная.

За $34 000 по курсу можно приобрести жилье в Степянке, на улице Подлесной. Выставленная на продажу двушка имеет площадь 30,5 «квадрата», из которых жилые комнаты занимают 11, 3 и 8,3 кв. м. Владельцам удалось разместить на этом скромном пространстве несколько шкафов, парочку диванов, рабочий стол… Квартира, ожидаемо, находится в двухэтажном 60-летнем бараке, но, к счастью, имеет свой собственный санузел (увы, в Минске еще остались здания, где туалет располагается на улице). В ней сделан какой-никакой ремонт, установлен бойлер и электрокотел, проведено оптоволокно. Новому владельцу достанется вся мебель (телевизор все-таки заберут), а еще большое подсобное помещение. В самом доме утеплен фасад, заменены все коммуникации. Рядом — несколько парков, до станции метро «Восток» — 10 минут на машине.

Куда больше денег просят за двухкомнатную квартиру на улице Райниса — 49 900 у. е., хотя она не сильно просторнее предыдущего варианта: размер всего 31,3 «квадрата». Зато ремонт выглядит посовременнее, особенно кухня со встроенной мебелью из массива дерева и современной техникой. Жилье подойдет для семьи из трех человек: одна комната оборудована под детскую. Сам дом расположен в 10 минутах пешком от станции метро «Партизанская», недалеко от Слепянской водной системы и парка им. Чингиза Айматова.

Аккуратная квартира за $56 500 в эквиваленте продается в старой трехэтажке на улице Орловской. Площадь — 32,8 «квадрата». «Полностью меблирована и оборудована бытовой техникой — остается все! Красивые дощатые полы, большие окна, высокий потолок, стеклопакеты, металлическая входная дверь. Вместительный встроенный шкаф в спальне. Атмосфера спокойствия и уверенности», — пишет собственник. А еще добавляет, что соседи по подъезду приличные и дружелюбные, а во дворе много парковочных мест. Он, кстати, «зеленый и спокойный».

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