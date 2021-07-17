Правительство РФ поощряет вывоз из страны платины и редких металлов 17.07.2021, 18:45

Российские власти ищут способы пополнить бюджет.

Минпромторг предлагает упростить правила вывоза из России платины, палладия и редких металлов платиновной группы - родия, иридия, рутения и осмия. Соответствующий проект постановления правительства РФ ведомство подготовило и разместило на портале правовых актов, пишет finanz.ru.

Согласно документу, вместо разовых лицензий на экспорт, привязанных к конкретному контракту, компании смогут получать генеральные лицензии, позволяющие вывозить неограниченный объем сырья.

Предложение разработано «в целях сокращения сроков получения разрешительной документации», поскольку нынешний порядок «зачастую не удовлетворяет зарубежных покупателей», говорится в пояснительной записке к постановлению.

В качестве примера Минпромторг приводит неназванную компанию-экспортера, которая не смогла «оперативно реализовать иридий, рутений в момент спроса и, особенно, родий на пике мировой цены, что привело к упущенной выгоде». В результате бюджет недополучил 1,7 млрд рублей налога на прибыль, оценивает ведомство.

В прошлом году из России были проданы за рубеж металлы платиновой группы на 6,9 млрд долларов. В этом году ожидается увеличение экспорта до 7,1 млрд.

В прошлом году, напомним, аналогичные изменения были введены для рынка золота. ЦБ РФ прекратил покупки слитков в резервы, а правительство вместо разовых лицензий начало выдавать генеральные, что де-факто открыло дорогу к вывозу всего золота, что добывается в стране. В результате объемы золотого экспорта утроились и достигли 18,5 млрд долларов.

В конце июня 2021 года президент РФ Путин подписал закон об изменении валютного законодательства, сняв с экспортеров несырьевых неэнергетических товаров (согласно классификации ЕАЭС) обязанность по репатриации валютной выручки.

Согласно поправкам, экспортеры золота, зерна и ряда металлов получили возможность оставлять валютные доходы в иностранных банках.

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