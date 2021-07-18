Силы безопасности Афганистана отбили у движения «Талибан» еще один уезд
- 18.07.2021, 21:05
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В ходе операции перехвачено большое количество оружия и боеприпасов.
Правительственные силы Афганистана выбили талибов еще из одного уезда.
Операции по освобождению захваченных талибами районов продолжаются, за последние сутки удалось вернуть контроль над уездом Сурху-Парса в центральной провинции Парван, сообщает «Анадолу».
Уезд Сурху-Парса расположен в непосредственной близости от столицы страны - Кабула.
В ходе операции перехвачено большое количество оружия и боеприпасов.
Накануне силы безопасности Афганистана вернули контроль над уездом Шейх Али в провинции Парван.
Всего, по данным МВД Афганистана, за последний месяц от «Талибан» освобождены 24 уезда.