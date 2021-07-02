Как теперь белорусы будут платить транспортный налог? 5 2.07.2021, 9:59

9,128

фото: onliner

Журналисты ради эксперимента сходили в МНС.

С начала этого месяца налоговая начала формировать базу плательщиков транспортного налога. Его придется уплатить всем владельцам ТС вне зависимости от того, пользуется человек автомобилем или нет. Сдана ли машина в утиль, продана ли по доверенности, попросту пропала — не имеет значения: Министерство по налогам и сборам начислит налог на основе данных, которые получило от МРО ГАИ. Кто успел снять авто с учета до 1 июля, может не беспокоиться. Остальным стоит готовить денежки, пишет onliner.by.

Только вот куда их нести и как минимизировать время, потраченное на вынужденную плату?

Еще раз: платить будут все. Почти

На прошлой неделе мы писали о людях, пытавшихся успеть «запрыгнуть в последний вагон», т. е. снять машину с учета в конце июня и — как итог — избежать налога. С четверга, считай, поезд ушел. К счастью для опоздавших, в 2021 году нужно заплатить только аванс — одну базовую величину (на момент выхода этой статьи — 29 рублей). Основная сумма придет в конце 2022-го. Выходит, есть еще более года, чтобы разобраться со всеми висяками с минимальной платой. Да, придется отдать 29 рублей, но это в любом случае меньше, чем вся сумма налога.

Не стоит думать о грядущих тратах владельцам машин старше 1991 года выпуска (треть белорусского автопарка!); владельцам электрокаров — до конца 2025 года; хозяевам машин, переоборудованных для перевозки инвалидов. Пенсионерам, инвалидам I или II группы (при условии, что у владельцев есть права нужной категории) обещают скидку в 50%, инвалидам III группы — 75%. По предварительным данным, плательщиками станут два миллиона автовладельцев.

Так куда и как платить?

«Физлица могут уплачивать любые налоги наличными через банк, — говорит Людмила Мовчан, налоговый консультант. — Можно также из дома с помощью интернета, через систему ЕРИП. В почтовых отделениях, насколько мне известно, оплатить нельзя. Сейчас МНС активно призывает регистрироваться на своем сайте, создавать там личный кабинет. Это может быть полезным, но не для оплаты, а для получения извещения о сумме налога. То есть как альтернатива почтовому извещению».

Как можно убедиться, зайдя в ЕРИП, в системе есть отдельная графа «Транспортный налог для физлиц».

Немало белорусов успело отвыкнуть от обыкновенной почты и предпочитает, чтобы извещения любого толка можно было быстро найти на смартфоне или хотя бы на компьютере. Поэтому мы отправились на разведку в ближайший налоговый орган, чтобы протестировать регистрацию нового налогоплательщика. Сразу обозначим: очередей пока нет, процесс занял не больше 10 минут.

Важно заметить, что регистрация в личном кабинете — процедура необязательная, это создано скорее для удобства.

Зарегистрироваться в МНС можно в любом отделении, не обязательно по прописке. В большинстве отделений работает система электронной очереди: на терминале нужно выбрать «Регистрация плательщика», затем получить талончик с номером очереди. Ничего заполнять не нужно, но необходимо взять с собой паспорт, документы на автомобиль можно не предъявлять. Паспорт предоставляем специалисту налоговой, он сам заполняет нужные графы. В финале недолгой процедуры получаем листок с логином, паролем и УНП (присваивается на всю жизнь). Тут же — памятка-подсказка, как безболезненно войти в личный кабинет.

Беседа в налоговой

Между нами и работником налоговой состоялся примерно такой диалог:

— Вы подскажете, как пройти регистрацию? Проведете по сайту?

— Я вам ничего не подскажу. Через личный кабинет у нас нет информации никакой, мы только подключаем.

— Там на главной странице сайта кнопка?

— Да. Думаю, разберетесь. Но пока транспортный налог будет начислять вам наше министерство. Они нам (очевидно, имеются в виду территориальные органы. — Прим. Onliner) пока никакой информации не дают. Они начисляют, они будут присылать вам по адресам, по почте. Раз в году будете оплачивать. А там уже мы будем знать, мы уже потом будем. Пока они разрабатывают все... Когда зарегистрируетесь, будете видеть нужную информацию. Через личный кабинет все налоги приходят. Через ЕРИП из дома сможете его оплатить.

Это все новшество, первый год. Поэтому никто толком ничего не знает.

— А я не поспешил с регистрацией? У вас довольно пусто в здании…

— На самом деле люди приходят, регистрируют личный кабинет. Мы подключаем. Распишитесь в журнале, что я вам открыла личный кабинет.

— С вашего позволения я вначале прочитаю то, за что расписываюсь. И если возникнут вопросы — задам.

— Конечно.

— В памятке сказано, что на указанный мною электронный адрес должен прийти какой-то запрос на подтверждение. Но я вам пока не указывал свой имейл.

— Вы адрес почты будете вводить, когда пройдете по ссылочке.

Попытка зарегистрироваться. Неудачная

Прощаемся со специалистом и бежим к компьютеру — открывать новые горизонты пользователя личного кабинета на портале МНС. Кнопка «Личный кабинет» — в шапке сайта, выбираем «Вход по логину и паролю» (справа).

Вводим данные, полученные в отделении (на листке). И…

Поверьте, логин и пароль мы вводили далеко не один раз, даже с разных устройств (macOS, Windows, Android). Но сайт показывал одну и ту же картину — «Запрос завершился с ошибкой. Аутентификация не пройдена». Можно долго рассуждать про единичный случай, нестойкий Wi-Fi или кривые руки журналиста, но факт остается фактом: четко выполнив инструкции, зарегистрироваться нам не удалось.

Ну и ладно

В любом случае МНС обещает, что не даст автовладельцам пропустить оплату. Заверяют, что в этом году извещения придут аналоговым способом — письмом по почте. Электронная версия, конечно, более удобная — например, при проживании «не по прописке» или при переезде. При этом нужно понимать, что отсутствие извещения не освобождает от уплаты налога. Как показывает опыт, в принципе ничего не освобождает. По логике МНС, плательщик сам должен позвонить или зайти в налоговую, чтобы прояснить ситуацию.

Всем владельцам машин стоит ждать письмо до ноября. Повторимся, этот год — переходный, нужно будет заплатить не всю стоимость, а только аванс (29 рублей). Его нужно внести (в банк или через ЕРИП) не позднее 15 декабря 2021 года. Тем, кто прошел техосмотр до нового года и оплатил дорожный сбор за допуск к участию в движении на несколько месяцев 2021-го, аванс платить не надо. Оставшуюся сумму транспортного налога автовладельцы должны будут оплатить в следующем, 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».