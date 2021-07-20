Как БАТЭ теряет величие 4 20.07.2021, 17:42

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Аналитик рассказал о ситуации вокруг футбольного клуба из Борисова.

Сага с переходом Максима Скавыша в «Шахтер» закончена: переговоры, которые возобновились между клубами в середине июля, привели к самому громкому внутреннему трансферу лета, пишет футбольный аналитик Влад Татур на сайте «Трибуна».

БАТЭ мог сохранить Скавыша до зимы, но потерять его свободным агентом. Футболист отказался продлевать контракт с Борисовом, а с Солигорском согласовал предварительный, который вступил бы в силу с января 2022 года.

Таким образом, «желто-синие» оказались перед сложным выбором и решили воспользоваться последней возможностью заработать на Скавыше.

Источники Влада Татура утверждают, что БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов. Некоторые считают, что даже больше. При прочих равных это хорошая сделка по игроку, контракт был на исходе.

А что получает «Шахтер»?

Лучшего нападающего с беларусским паспортом, который поможет не только в чемпионате, но и в Лиге конференций, где перед командой стоит задача попасть в группу. Ожидается, что клуб успеет заявить футболиста уже под матчи c люксембургской «Фолой».

Прямо сейчас Роману Григорчуку предстоит подумать, как одновременно разместить на поле Скавыша и Дембо Дарбо, но не будем забывать, что в БАТЭ Макса часто использовали на фланге.

Впрочем, это задача на ближайшее время: «Шахтер» планирует продажу Дарбо, изучая предложения. Вполне возможно, это произойдет в нынешнем сезоне – тогда Скавыш моментально станет фронтменом солигорской атаки.

Безусловно, «Шахтер» продолжает наращивать мощь, но пока только на внутренней арене, где разрыв между «горняками» и остальными только увеличивается.

«Шахтер» предложил Скавышу долгосрочный контракт

По сумме контракта писали ранее – примерно такой же от Солигорска минувшей зимой получил Игорь Стасевич (приблизительно 200 тысяч долларов в год без бонусов). Конечно, финансовый аспект – одна из причин перехода, но и срок контракта – тоже.

По информации футбольного аналитика, «Шахтер» подписал Скавыша на 2.5-3.5 года. Для 31-летнего футболиста это роскошное предложение в возрасте, когда хочется подписать последний мощный контракт в карьере и обезопасить свое будущее.

Плюс переход в лучший клуб страны, который имеет все шансы установить гегемонию. Топ-вариант, выбор Скавыша понятен.

Скавыша в БАТЭ заменит не Соловей, а Юсов?

Украинский нападающий очень близок к переезду на «Борисов-Арену».

Виталий Жуковский хорошо знаком с возможностями игрока: во второй половине прошлого сезона они вместе работали в «Ислочи», где Юсов перезагрузил карьеру: 6+1 в 13 матчах.

Зимой нападающий пробовал трудоустроиться в казахстанском «Таразе», но не подошел тренеру и вернулся в «Ислочь», где стал лидером обновленной команды.

Значит ли приход Юсова отказ от Соловья? Вполне возможно, Андрей еще окажется в БАТЭ, но в Борисове сомневаются относительно трансферной стоимости: «Гомель» хочет за своего лучшего бомбардира 100-150 тысяч долларов.

Руководство БАТЭ считает, что это слишком большие деньги за игрока, который до этого сезона три с половиной года провел в первой лиге (46 голов в 86 матчах за «Слоним» и гомельский «Локомотив»).

Вероятно, БАТЭ будет пробовать сбить ценник. На данный момент источники оценивают трансфер как маловероятный.

Ждать ли в Борисове Беленького и Бордачева?

Интерес есть, но вряд ли эти переходы состоятся. «Торпедо-БелАЗ» просит деньги за Бордачева, а Беленький принадлежит словацкому ДАКу, который после успешной аренды украинца в Бресте вполне может продлить футболиста.

Платить за игроков БАТЭ на данный момент не готов. Говорят, Борисов может вернуться к кандидатуре Беленького в конце сезона.

Бразилец Аллеф, прибывший в Борисов на просмотр, пока не убедил в своей необходимости.

Впереди у БАТЭ сложные времена

Это было очевидно еще во второй половине прошлого года.

Прямо сейчас БАТЭ уступает не только «Шахтеру», но и тем более себе образца десятых. Представить тогда переходы Филипенко, Стасевича и Скавыша из Борисова в Солигорск было просто невозможно.

Значит ли приход Юсова отказ от Соловья? Вполне возможно, Андрей еще окажется в БАТЭ, но в Борисове сомневаются относительно трансферной стоимости: «Гомель» хочет за своего лучшего бомбардира 100-150 тысяч долларов.

Руководство БАТЭ считает, что это слишком большие деньги за игрока, который до этого сезона три с половиной года провел в первой лиге (46 голов в 86 матчах за «Слоним» и гомельский «Локомотив»).

Вероятно, БАТЭ будет пробовать сбить ценник. На данный момент мои источники оценивают трансфер как маловероятный.

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