Марсоход приступил к поиску жизни на Красной планете 1 21.07.2021, 15:16

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Уже получены первые данные с детекторов.

Сгибая 2-метровую механическую руку, марсоход проверяет чувствительные детекторы, которые он несет, и фиксирует их первые научные показания, пишет «Новое время».

Помимо анализа горных пород с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, шестиколесный аппарат будет фиксировать крупный план крошечных участков поверхности горных пород, которые могут свидетельствовать о прошлой микробной активности.

По словам Эбигейл Олвуд, главного исследователя PIXL в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, рентгеновский прибор марсохода, получивший название PIXL дал неожиданно сильные научные результаты, пока он все еще проходил испытания. Расположенный на конце руки инструмент размером с коробку для завтрака направил свои рентгеновские лучи на небольшую калибровочную мишень на борту Perseverance и смог определить состав марсианской пыли, прилипшей к цели.

«Мы провели лучший анализ состава марсианской пыли», — сказала Олвуд.

Ученые говорят, что кратер Езеро был кратерным озером миллиарды лет назад, что сделало его предпочтительным местом для посадки для Perseverance. Кратер уже давно высох, и теперь марсоход пробирается по его дну.

«Если бы в кратере Езеро была жизнь, то свидетельство этой жизни могло бы быть именно там», — сказала Оллвуд, ключевой член команды «Arm science».

Несмотря на то, что марсоход обладает значительными автономными возможностями, такими как передвижение по марсианскому ландшафту, сотни земных ученых по-прежнему участвуют в анализе результатов и планировании дальнейших исследований.

«В научной команде почти 500 человек. Число участников любого действия марсохода составляет порядка 100 человек. Приятно видеть, как эти ученые приходят к согласию в анализе подсказок, расстановке приоритетов на каждом этапе и соединении частей научного пазла Езеро», — сказал Лютер Бигл из JPL, главный исследователь прибора SHERLOC.

Это будет иметь решающее значение, когда марсоход Mars 2020 Perseverance соберет свои первые образцы для возможного возвращения на Землю. Они будут запечатаны в сверхчистых металлических трубках на поверхности Марса, чтобы будущая миссия могла собрать их и отправить обратно на родную планету для дальнейшего анализа.

Несмотря на десятилетия исследований вопроса о потенциальной жизни, Красная планета упорно хранила свои секреты.

«Марс-2020, на мой взгляд, — лучшая возможность, которая у нас будет в нашей жизни, для решения этого вопроса», — сказал Кеннет Уиллифорд, заместитель научного сотрудника проекта Perseverance.

В сочетании с другими приборами марсохода детекторы на руке, включая SHERLOC и WATSON, могут сделать первое открытие человечеством жизни за пределами Земли.

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