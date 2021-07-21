Ученые выяснили, какие продукты замедляют старение после 50 лет 21.07.2021, 16:22

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Среди них некоторые виды ягод, рыбы и орехи.

Эксперты назвали популярные продукты, которые помогут замедлить старение человека после пятидесяти лет.

По мнению специалистов, помочь в этом вопросе может авокадо, которое станет полезным дополнением к ежедневному рациону.

"Этот продукт делает вашу еду счастливой, что, в свою очередь, делает вас счастливым, а разве более счастливые люди не живут дольше?" - говорит доктор медицинских наук и автор книги "Похудение с помощью смузи" Лаура Бурак.

В свою очередь доктор медицинских наук Мелисса Митри в интервью изданию Еatthis заявила, что авокадо – настоящая кладезь жиров, которые борются с воспалением. Авокадо поможет добиться гладкой и сияющей кожи, кроме того он богат витамином А, помогающий организму избавиться от омертвевших клеток кожи.

Остановить процесс старения помогут и некоторые виды рыбы с большим количеством омега-3 жирных кислот. Среди них - лосось, треска и сельдь. В исследовании, опубликованном журналом PLEFA, отмечается, что постоянная диета с жирными кислотами омега-3 способна фактически снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Сохранить молодость кожи может также черника, которая является богатым источником витаминов А и С - ягода может уменьшить воспаление, способное привести к повреждению кожи и старению. Другие ягоды - клубника, ежевика и малина - богаты антиоксидантами и биологически активными соединениями, что делает их невероятно мощными суперпродуктами для борьбы со старением.

Замедлить старение у людей старше 50 лет помогает листовая зелень - капуста или шпинат. Такая зелень богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями.

Важной частью здорового питания является оливковое масло. Одна из причин, по которой оно так хорошо для стареющей кожи, состоит в том, что его соединения имитируют некоторые из тех, что есть в нашей собственной коже.

Отличным дополнением к способствующей молодости диете также являются орехи и семена, содержащие полезные для сердца жирные кислот омега-3 и витамин Е.

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