Мартинович и Скурко взяты под стражу 21.07.2021, 20:28

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Дынько освобожден сегодня под обязательство о явке.

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко взяты под стражу. Их переведут из изолятора на Окрестина в СИЗО на улице Володарского в Минске, сообщает «Наша Ніва».

О мере задержания, избранной СК в отношении Мартиновича, стало известно около 19:00, хотя решение должны были принять до 13:40, а по Андрею Скурко – до 13:00. По данному факту уже направлена жалоба в прокуратуру Минска.

Со дня задержания 8 июля сотрудники «НН» не имеют при жаре сменного белья и минимальных средств гигиены, им не выдают матрасы и постельное белье. Родственники обратились в связи с этим на прямую линию МВД.

Главный редактор журналов «Наша гісторыя», «Дуда» и «Асцярожна: дзеці!», экс-редактор «Нашай Нівы» Андрей Дынько освобожден сегодня под обязательство о явке.

Сегодня истекли 72 часа с момента их повторного задержания.

Все трое были задержаны 8 июля по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса. У них дома, в редакции издания, в офисе бухгалтерии прошли обыски. Кроме того, Мининформ ограничил доступ к сайту nn.by. Задержанных отвезли в изолятор на Окрестина. Спустя 10 суток им не предъявили обвинений, но и не выпустили, задержав повторно еще на трое суток по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере).

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