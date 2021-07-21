«Мы продаем за бесценок, а кто-то наживается» 1 21.07.2021, 22:37

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Фото:TASS

Почему ольшанские фермеры выбрасывают огурцы?

В интернете разошлось видео, на котором мужчина раздавливает ногами и колесами грузовика рассыпанные огурцы и эмоционально возмущается ценой в 10 копеек. Происходит это вроде бы в огуречной столице Беларуси – Ольшанах. «Белсат» поговорил с местными фермерами об этом ролике и о том, что же происходит в этом году с огурцами.

«ПРОДАВАТЬ ЗА 10 КОПЕЕК – ЭТО БЕСПЛАТНО»

Иван Гриб занимается фермерством уже более 20 лет. В 2000 году мужчина основал фермерское хозяйство «Ольшаны», которое сейчас – одно из крупнейших в регионе. Иван многое попробовал выращивать: овощи, ягоды – искал, что будет наиболее востребованным. Занимался и огурцами, но в последнее время решил отказаться от них – невыгодно.

Мы сейчас выращиваем томаты, и они у нас хорошо идут. А огурцы не берут, нет покупателей, цены упали, – говорит фермер. – А тем более за 10 копеек люди и продавать не хотят, поэтому и выбрасывают. Ведь обидно. В прошлом году были цены 60-70 копеек – хоть что-то. А на этой неделе упали до 10 копеек. Такого еще не было. А чтобы фермер мог хоть что-то заработать, должно быть хотя бы 60-70 копеек. 10 – это бесплатно.

Иван считает, что причина – в перенасыщенности рынка, что огурцов выращивают многовато – и фермеры, и люди на своих частных хозяйствах. Томатов, впрочем, тоже много, отмечает фермер, но в своем хозяйстве он нашел как обойти конкуренцию: начал выращивать малиновый томат, которым пока никто в регионе не занимается.

Фото:TASS

И в итоге хорошо пошло. У нас покупают супермаркеты, в Украину отправляем фуры, – говорит Иван. – Мы стараемся все красиво аккуратно упаковать, чтобы людям нравилось. Закупочные цены на томаты сейчас у нас хорошие. Супермаркеты берут по 2 рубля 30 копеек, в Украину отправляем по 2 рубля 40 копеек. Раньше и в Польшу возили, но растаможку подняли. Еще ягоды продаем – очень хорошо идет тоже.

В ЭТОМ ГОДУ ОГУРЦОВ НЕ БЕРУТ И КОНСЕРВНЫЕ ЗАВОДЫ

По словам Ивана, фермерам обидно, что закупочные цены такие низкие, в итоге они не хотят даже собирать огурцы.

Ведь это же огромный труд – вырастить их. Поливать, ухаживать, – объясняет ольшанский фермер. – Сейчас люди не хотят обслуживать теплицы, рвать эти огурцы. Собирают, чтобы свиньям скормить. Держатся на том, что смогли в мае заработать.

При этом наш собеседник отмечает, что ближе к середине августа ситуация с ценами должна измениться – они будут расти. Всегда падают в середине лета. Но так низко, как в этом году, не уменьшались никогда.

Фото: «Белсат»

В предыдущие годы, когда овощей было больше, чем можно было продать, выходом были консервные заводы, но в этом году и они почти не работают, отмечает Иван. На засолку овощи берут только частники.

«ОЛЬШАНЦЫ НИКОГДА БЫ НЕ СТАЛИ ДАВИТЬ ГРУЗОВИКОМ ОВОЩИ»

Фермер из Ольшан Василий Гриб видео с огурцами считает провокацией.

Тот парень на грузовике, кажется, был из Гомельской области, – говорит Василий. – Не знаю, зачем он это сделал, словно провокация какая-то. Я даже сомневаюсь, что это на самом деле в Ольшанах. Ведь наши ольшанцы никогда так не будут делать. Они лучше отдадут бесплатно, чем станут давить машиной.

Василий рассказывает, что каждый раз, когда урожая много, люди выставляют овощи вдоль дорог и отдают мешками бесплатно. Раньше, до 2020 года, совсем просто было все допродать или раздать, так как через Ольшаны проезжало много людей из Украины. Во время пандемии движение прекратилось, стало сложнее.

Если это «некондиция», то ею кормят скот.

Ситуация, когда не можешь продать все, что вырастил, не уникальна, она повторяется почти ежегодно, – отмечает фермер. – И у нас все знают, что делать в таких случаях. Даже группы есть специальные в «Вайбере», в которых можно написать, что вот, отдаем овощи.

«СВИНЕЙ И КУР БУДУ КОРМИТЬ ОГУРЦАМИ»

Тем не менее, таких низких закупочных цен на огурцы Василий еще не видел, хотя тоже много лет в фермерстве. По его словам, дело здесь не только в том, что огурцов вырастили многовато.

Я не могу сказать, что в этом году очень большой урожай. У меня огурцов выросло меньше, чем обычно, – говорит фермер. – Мы четко видим, что закупщики регулируют цены, держат их такими. При этом в тех же супермаркетах огурцы почему-то не становятся намного дешевле. Им выгодна такая ситуация. В отличии от фермеров.

Василий рассказывает, что ольшанцы перестают собирать урожай огурцов, отдают животным:

Я, наверное, тоже уже завтра не буду собирать, потому что нет смысла, – говорит фермер. – Пусть висят, а потом пособираю и отдам скоту. У меня еще в мешках много огурцов стоит. Свиньям, курам буду отдавать – знаете, на специальной терке трешь это все, и они хорошо едят.

Фото:TASS

«МЫ ПРОДАЕМ ЗА БЕСЦЕНОК, А КТО-ТО НАЖИВАЕТСЯ»

Василия очень возмущают цены на огурцы в магазинах. Он считает незаконным и нечестным продавать овощи намного дороже, чем их покупают у фермеров.

Если они купили огурец за 50 копеек, почему он в магазине стоит рубль? – спрашивает фермер. – Он мог бы стоить 70 копеек, но зачем ставить цену рубль и выше? Мы продаем по дешевке, а кто-то наживается. И в итоге не всем людям доступны наши огурцы, которые здесь можем раздавать даже бесплатно. Думаете, у нас все могут позволить себе огурцы по ценам в супермаркетах?

По словам Василия, чтобы фермерам было выгодно, огурец должен стоить 30-50 копеек.

Фото:TASS

Кроме падения цен на внутреннем рынке, отдельной проблемой, по словам Василия, стал отказ России покупать огурцы.

Около 80 % всего урожая Ольшан обычно ехала в Россию, –говорит фермер. – А сейчас что-то там случилось у них, возможно, от жары, не знаю, и Санкт-Петербург перестал брать у нас огурцы, Москва меньше покупает.

Василий думает, что в следующем году уже не будет выращивать огурцы.

С каждым годом все хуже и хуже становится. Затраты большие, все дорожает, а продукция на выходе очень дешевая получается. Наверное, больше огурцами заниматься не буду, – резюмирует фермер.

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