В Беларуси могут резко подорожать услуги такси 5 22.07.2021, 11:54

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Подготовлен проект специального указа.

В Беларуси планируют ввести обязательную регистрацию таксистов. Подготовлен проект указа, по которому транспортная инспекция фактически будет допускать на рынок как водителей-таксистов, так и диспетчеров.

Специальные карты допуска должны будут получать водители, диспетчеры автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчеры такси. Также нужно будет иметь регистрационную карту на транспортное средство. Без этого на легальный рынок такси и нерегулярных перевозок государство никого не допустит. Регистрация будет проводиться через электронный сервис, где у водителей и диспетчеров будут личные аккаунты, сообщает officelife.media.

Таксисты должны будут заплатить половину базовой за допуск на рынок

Если будет принят указ о регистрации таксистов и диспетчеров через транспортную инспекцию, то власти начнут взимать пошлины за допуск к легальному рынку. За каждое авто «нерегулярщикам» и службам такси надо будет заплатить две базовые (сейчас это 58 рублей), за внесение изменений в регкарту — одну базовую (29 рублей). На одного водителя — половина базовой (14,5 рубля).

Диспетчерские службы, в том числе различные интернет-сервисы, будут обязаны заплатить по 100 базовых (2,9 тыс. рублей). За внесение изменений в карту регистрации — одну базовую (29 рублей). Более того, диспетчер пассажирских перевозок (от «нерегулярщика» до интернет-сервиса типа «Яндекс») должен будет до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять налоговикам данные о выполненных перевозках.

Без допуска к рынку и последующей отчетности работа таких сервисов, как «Яндекс» и Uber, будет объявлена в Беларуси незаконной. Более детально правила допуска пропишет Совмин.

Транспортная инспекция может приостановить допуск таксиста на месяц, а диспетчера — на три месяца. Это возможно, если:

были две и более «административки» за год за нарушение установленного порядка приема средств платежа и (или) использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов;

произошло то же самое в случае использования незарегистрированных информационных платформ;

предоставлен недостоверный отчет в налоговую инспекцию;

заказ передан незарегистрированному водителю;

транспортные средства не соответствуют требованиям закона.

Инспекция также вправе вообще прекратить действие регистрационной карты. Например, если водитель-таксист, у которого допуск приостановлен, не попросил в течение месяца снять ограничение. Также указ однозначно требует заключать трудовые договоры с таксистами. Арендаторами машин на время смогут быть только ИП и юрлица.

Если указ будет подписан и официально опубликован, то он вступит в силу через полгода.

Максим Козлов, директор по связям с государственными органами на международных рынках Яндекс Go:

— Указ в таком виде принесет вред пассажирам, всей сфере такси и самому государству. При принятии жестких законодательных мер всегда важно оценивать воздействие на отрасль и последствия. Насколько мы видим, с проектом указа этого сделано не было.

Прежде всего, он ударит по наименее защищенным слоям населения - тем людям, для которых работа в такси - это дополнительный источник заработка. По нашим подсчетам, практически половина водителей - это десятки тысяч человек в стране - уйдет из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное людям время: после основной работы, сезонно и т.д. При этом, очевидно, регулятор не задумывался о том, где люди найдут замену доходу в такси, как они будут обеспечивать себя и семьи в нынешней экономической ситуации.

Кроме того, понятно, что при сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены. Ограниченное количество новых, “лицензированных” перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас высококонкурентный спрос на такси. В результате вырастут как цены на поездки, так и время ожидания машины. Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят также о том, что сильно пострадает качество самой услуги - водители будут по сути не соревноваться за пассажира, а навязывать свои условия и цены.

Следующим шагом станет возвращение серого рынка, когда людям будет проще и дешевле поймать “частника” на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь уже видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому - большой вопрос.

В конечном итоге проиграет и само государство: в погоне за ужесточением регулирования резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмется в размерах), а новые частные игроки в серой зоне, понятное дело, уплатой налогов заниматься не будут. Упадет и занятость населения, потому что для подработки в такси получать лицензию на себя и еще и на машину смысла не имеет.

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