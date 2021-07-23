SpaceX предоставил доступ к интернету Starlink для пострадавшей от наводнения Германии 1 23.07.2021, 18:21

В нескольких пострадавших районах развернуты 12 терминалов Starlink.

Компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к интернету Starlink наиболее пострадавшим от наводнения районам Германии. Общее количество терминалов планируют увеличить с 12 до 35 единиц.

Об этом пишет Teslarati.

Сегодня, наибольшие проблемы со связью в результате наводнения наблюдается в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в связи с чем спутниковый интернет-компании SpaceX может быть достаточно полезным для жителей территории.

Известно, что в нескольких пострадавших районах развернуты 12 терминалов Starlink, но их количество могут увеличить до 35. SpaceX планируют поддерживать связь внутри пострадавших районов до тех пор, пока в Германии не ликвидируют последствия наводнения и не восстановят покрытия сотовых сетей.

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