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В Токио прошли протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

  • 23.07.2021, 21:13
В Токио прошли протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

Видеофакт.

23 июля в столице Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 прошла акция протеста. Об этом сообщил Еurosport.

Ее участики высказались против Игр во время пандемии коронавируса, они держали плакаты с надписью "Отмените Олимпийские игры! Спасите жизни!" и "Нет Олимпиаде".

По состоянию на 23 июля среди участников Олимпиады в Токио, персонала и журналистов подтвердили 106 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они завершатся 8 августа и пройдут преимущественно без зрителей.

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