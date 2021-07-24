закрыть
24 июля 2021, суббота, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Покидают «корабль»: начался отток бойцов из спецподразделения «Альфа»

37
  • 24.07.2021, 11:34
  • 25,488
Покидают «корабль»: начался отток бойцов из спецподразделения «Альфа»

Большая текучка кадров сказывается на профессионализме элитного отряда.

Отток кадров из силовых подразделений продолжается. Кто-то дождался окончания контракта. Кто-то просто устал от постоянного прессинга, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сегодня речь пройдет про спецподразделение «Альфа». Бойцы продолжают покидать отряд. Причем если раньше руководство спокойно относилось к увольнениям и отпускало без особых уговоров, то сейчас ситуация поменялась. Уйти становится все сложнее – большая текучка кадров сказывается на профессионализме элитного подразделения. Найти квалифицированную замену сейчас тоже сложно. Ситуация с кадрами достаточно критическая.

«Альфа» - это подразделение, где люди более-менее близко общаются только в своей группе (7-10 человек). С остальными пересекаются только на тренировках. Всего бойцов порядка 100 человек. И, конечно, когда кто-то выпадает, то это становится заметно.

Главные причины увольнений – это постоянное давление и проверки. Телефоны на прослушке находятся постоянно. Бесконечные тренировки накладываются на то, что вызвать могут в любое время дня и ночи (и в последний год это происходит чаще обычного). А зарплата не растет и даже не индексируется к ценам.

Это слабо бьется со словами с высоких трибун о том, что «протест разгромлен» и «жизнь возвращается в нормальное русло». Однако в жизни все немного не так, как было до 9 августа. Даже в «Альфе» ситуация постоянной подозрительности и недоверия к каждому.

Люди, отдохнув после отпуска, выходят и не могут больше нормально работать. Сказывается напряжение в течение года и отсутствие света в конце тоннеля. Отдохнув от тотального контроля, не хочется окунаться в это снова.

Еще один отягощающий момент – подготовка к годовщине протестов. Во-первых, прошло отрезвление – не у всех есть желание жестить не по делу. Во-вторых, снова много тренировок по жаре. В-третьих, приходится менять свои планы тем, у кого на это время были запланированы отпуска. Такая же ситуация в РУВД. Это выводит из себя не только личный состав, но и их семьи.

От себя добавим, что в таком графике придется жить до того момента, пока не будут выполнены народные требования. Ситуация зашла слишком далеко, чтобы это все забыть или простить.

С «Альфой» была еще одна важная история в первые дни после выборов. 16 августа ветераны организации подписали обращение против насилия. Возмездие последовало незамедлительно. Организацию ветеранов ликвидировали, а также устроили неприятности для тех, кто там состоял. Действующие сотрудники, конечно, в курсе этой ситуации.

Надо отметить, что ветераном «Альфы» часто становятся часто после 30 лет. Но запал и энергия там всегда на месте. Способны ли они на самостоятельные действия без приказа и на самостоятельную организованную силу? Вряд ли. Способны ли они действительно защищать национальную безопасность в случае острой необходимости? Возможно. Все зависит от совести и моральной подготовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский