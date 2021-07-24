Покидают «корабль»: начался отток бойцов из спецподразделения «Альфа» 37 24.07.2021, 11:34

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Большая текучка кадров сказывается на профессионализме элитного отряда.

Отток кадров из силовых подразделений продолжается. Кто-то дождался окончания контракта. Кто-то просто устал от постоянного прессинга, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сегодня речь пройдет про спецподразделение «Альфа». Бойцы продолжают покидать отряд. Причем если раньше руководство спокойно относилось к увольнениям и отпускало без особых уговоров, то сейчас ситуация поменялась. Уйти становится все сложнее – большая текучка кадров сказывается на профессионализме элитного подразделения. Найти квалифицированную замену сейчас тоже сложно. Ситуация с кадрами достаточно критическая.

«Альфа» - это подразделение, где люди более-менее близко общаются только в своей группе (7-10 человек). С остальными пересекаются только на тренировках. Всего бойцов порядка 100 человек. И, конечно, когда кто-то выпадает, то это становится заметно.

Главные причины увольнений – это постоянное давление и проверки. Телефоны на прослушке находятся постоянно. Бесконечные тренировки накладываются на то, что вызвать могут в любое время дня и ночи (и в последний год это происходит чаще обычного). А зарплата не растет и даже не индексируется к ценам.

Это слабо бьется со словами с высоких трибун о том, что «протест разгромлен» и «жизнь возвращается в нормальное русло». Однако в жизни все немного не так, как было до 9 августа. Даже в «Альфе» ситуация постоянной подозрительности и недоверия к каждому.

Люди, отдохнув после отпуска, выходят и не могут больше нормально работать. Сказывается напряжение в течение года и отсутствие света в конце тоннеля. Отдохнув от тотального контроля, не хочется окунаться в это снова.

Еще один отягощающий момент – подготовка к годовщине протестов. Во-первых, прошло отрезвление – не у всех есть желание жестить не по делу. Во-вторых, снова много тренировок по жаре. В-третьих, приходится менять свои планы тем, у кого на это время были запланированы отпуска. Такая же ситуация в РУВД. Это выводит из себя не только личный состав, но и их семьи.

От себя добавим, что в таком графике придется жить до того момента, пока не будут выполнены народные требования. Ситуация зашла слишком далеко, чтобы это все забыть или простить.

С «Альфой» была еще одна важная история в первые дни после выборов. 16 августа ветераны организации подписали обращение против насилия. Возмездие последовало незамедлительно. Организацию ветеранов ликвидировали, а также устроили неприятности для тех, кто там состоял. Действующие сотрудники, конечно, в курсе этой ситуации.

Надо отметить, что ветераном «Альфы» часто становятся часто после 30 лет. Но запал и энергия там всегда на месте. Способны ли они на самостоятельные действия без приказа и на самостоятельную организованную силу? Вряд ли. Способны ли они действительно защищать национальную безопасность в случае острой необходимости? Возможно. Все зависит от совести и моральной подготовки.

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