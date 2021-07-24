Эквадор выиграл второе олимпийское золото в истории страны 1 24.07.2021, 13:57

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Предыдущая медаль была завоевана в 1996-м году.

28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас стал олимпийским чемпионом Токио, выиграв групповую шоссейную гонку, сообщает naviny.online.

Протяженность гонки составила 234 километра. Победитель преодолел это расстояние за 6 часов 5 минут 26 секунд.

Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, третье — словенец Тадей Погачар.

25-летний белорусский гонщик Александр Рябушенко занял 66-е место. Его время — 6 часов 16 минут 53 секунды, проигрыш победителю составил 11 минут 27 секунд.

Всего на гонку было заявлено 130 гонщиков, двое из них не вышли на старт, а 32 спортсмена сошли с дистанции.

В 2019 году Карапас стал победителем престижной веломногодневки Джиро д’Италия. В 2020-м был вторым на Вуэльте. А в этом году эквадорец выиграл Тур Швейцарии и стал третьим на Тур де Франс.

Медаль Карапаса всего лишь вторая золотая для Эквадора за все годы участия в Олимпиадах и третья в целом. Предыдущие две завоевал в спортивной ходьбе Джефферсон Перес — золото в 1996-м и серебро в 2008-м (обе на дистанции 20 км).

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