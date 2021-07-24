Популярный блогер рассказал, что ждет пособников Лукашенко 3 24.07.2021, 14:46

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Артем Шапоров

Придет новая власть — и наступит время ответить за свои действия.

Основатель «Реальной Беларуси» Артем Шапоров дал свое первое большое интервью СМИ. Популярный блогер среди прочего рассказал Studio Х97 о том, что ждет пособников режима Лукашенко.

— На скамье подсудимых с Лукашенко пять человек, которые должны сидеть рядом. Кто это?

— Их слишком много. Слишком много. Там на самом деле все от глав города до глав районов должны сидеть рядом с ним. Каждый начальник любого отделения МЧС, кто участвовал в разгонах, МВД, ГУБОПиК, ОМОН. Все они должны сидеть. И не только начальство, но и те, кто выполнял эти приказы. В Конституции четко сказано, и в присяге, что они не имеют права выполнять незаконные приказы. Для этого они и должны изучать законодательство и изучают его. Но они поступили так, как поступили и должны за это ответить.

Придет новая власть и я буду с нее требовать, чтобы каждый отвечал за свои действия. Это очень важно. Потому что люди были убиты. И мы знаем только часть тех, кого убили. После 9 августа помните, сколько людей без вести пропали? Потом кто-то утонул, кто-то вроде как повесился. Это же звенья одной цепи и это нужно расследовать.

И каждый должен нести за это ответственность. Это очень важно.

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