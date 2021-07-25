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Литовские пограничники задержали 133 мигранта на границе с Беларусью

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  • 25.07.2021, 11:48
  • 2,278
Литовские пограничники задержали 133 мигранта на границе с Беларусью

Всего в 2021 году их насчитывается уже 2603.

За последние сутки литовские пограничники задержали 133 нелегальных мигранта на границе с Беларусью. Всего в 2021 году их насчитывается уже 2603. Это в 32 раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году таких “путешественников” было только 81. В основном незаконно пересечь белорусско-литовскую границу пытаются граждане Ирака.

Большинство задержанных пытаются попасть через Литву в страны Западной Европы.

Из-за того, что случаев нелегального пересечения белорусского-литовской границы всё больше, погранслужба Литвы усилила контроль на границе с Беларусью. Пограничникам помогает армия, должностные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX, а также должностные лица из Эстонии.

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