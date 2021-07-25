Протест стал возможен благодаря соцсетям 25.07.2021, 16:17

Эксперт – о массовых акциях на Кубе.

Куба не видела массовых гражданских протестов последнюю четверть века. Митинги с участием десятков тысяч людей, которые 11 июля вышли на улицы, стали для властей шоком и полной неожиданностью. О роли социальных медиа в протестах на Кубе «Настоящее время» поговорило с Евгением Баем – журналистом и экспертом по странам Латинской Америки.

– Насколько оправданны опасения кубинских властей в адрес интернета, и соцсетей в частности? Действительно ли они сыграли решающую роль в организации протестов?

– Интернет появился на Кубе, ну, буквально несколько лет назад. Три-четыре года назад. Сначала был доступ в интернет в определенных точках – в Гаване, в Сантьяго-де-Куба. Но сейчас он, в принципе, доступен многим кубинцам и в их домах. Хотя он медленный, он противный интернет, но тем не менее он доступен. И конечно же, вот такая массовая, синхронная акция протеста стала возможной исключительно благодаря интернету и социальным сетям. Как говорит главный редактор независимой газеты на Кубе, "14 с половиной" – такое название газеты, – что вот благодаря социальным сетям и интернету загорелась вся сухая трава по всей стране, моментально вообще – от Гаваны до восточных провинций.

– Независимая газета на Кубе? Режим ее не закрывает, а люди читают?

– Все авторы газеты "14 с половиной" – они находятся на Кубе. И серьезная сила этой газеты заключается в том – ну, во-первых, ее очень многие читают, действительно, десятки тысяч через интернет, – заключается в том, что она конкретно, скрупулезно рассматривает все действия власти в регионах: в муниципиях, в рамках провинций. Условно говоря, схватили там какого-то оппозиционера в городе Артемиса – об этом пишет газета "14 с половиной". Все об этом знают. Это не просто какое-то "ля-ля, какой нехороший этот Мигель Диас-Канель", а конкретно что происходит.

– Понятная осторожность. А есть ли у кубинцев доступ к другим, более откровенным, медиа?

– Все это источники, которые находятся в интернете. В США издается весьма популярная, весьма авторитетная и компетентная такая, знающая газета, как El Nuevo Herald. Это испанский вариант Miami Herald.

– Доступ на страницы этих изданий властями Кубы не блокируется?

– Нет. Они не могут заблокировать. В силу существования обходных путей. Вопрос в том, что у некоторых газет просто есть подписка. Кубинцы не могут заплатить такую цену. Условно говоря, 12 долларов на El Nuevo Herald – для них слишком много. Но если есть возможность – может быть, им помогают родственники из Майами. Сейчас Белый дом всерьез озаботился возможностью предоставления кубинцам бесплатного интернета. Идеи самые разнообразные. Губернатор-республиканец Флориды, Рон ДеСантис, предлагает использовать метеорологические шары, которые будут летать вокруг острова с соответствующими антеннами. Некоторые еще более горячие головы предлагают установить антенну прямо на американском посольстве в Гаване. Другие говорят – нет, зачем же в Гаване, давайте сделаем в Гуантанамо.

– Соединенные Штаты и местные медиа явно поддерживают протестное движение на Кубе, а как обстоит ситуация со странами Южной Америки? Правда ли, что популярный хэштег #SOSCuba – дело рук аргентинцев?

– Нет, что касается обвинений аргентинских правых – по-моему, это полная ерунда, и никто это подтвердить толком не может. Сейчас реакция по отношению к кубинским событиям – она проходит исключительно по политическим позициям правительств. Скажем, очень активно сейчас выступают левые правительства Мексики и Аргентины. Мы видим, к ним присоединится сейчас еще и новый президент Перу. Ну и как известно, Россия в осторожной форме тоже выразила свою солидарность с Гаваной, точно так же как и некоторые другие страны – Китай…

– Солидарность с властями Гаваны. Солидарность с режимом кастровским.

– С режимом, да, солидарность с режимом, конечно. Ну а в Латинской Америке идет вот такое перетягивание каната.

Протесты на Кубе активно обсуждают медиа не только соседних стран Латинской Америки, но и мировых.

"Самые масштабные и жесткие антиправительственные протесты за многие десятки лет", – CBS (США)

"Эти кадры облетели весь мир. Тысячи кубинцев вышли на улицы, требуя перемен и свободы", – Telemundo (США)

"Протестующие кричали "Свобода!", "Прочь, диктатура!" и "Конец коммунизму!" – TVN 24 (Польша)

Если западные СМИ рассказывают о "демократических протестах" и "стремлении к свободе", то в странах – союзницах Кубы медиа называют происходящее "беспорядками" и рассуждают о роли в них США.

"На улицы вышли тысячи людей, некоторые ведут себя агрессивно, местами вспыхивают потасовки", – 1 канал (Россия)

"Пошли громить магазины, вынесли из супермаркетов все продукты", – "360" (Россия)

"Президент Мигель Диас-Канель выступил по местному телевидению и обвинил США в разжигании протестов", – CGTN (Китай)

"В социальных сетях ведется информационная кампания против Кубы, призванная дестабилизировать общество", – teleSUR tv (Венесуэла)

Российские и китайские медиа довольно осторожны – обвиняют Штаты лишь в затянувшейся блокаде, которая вызвала экономический кризис и вывела людей на улицы. В Венесуэле провластные СМИ утверждают, что Вашингтон сознательно разжигает беспорядки. Об этом же говорит и гостелевидение Кубы.

"Не все выходят на улицы по одним и тем же мотивам. Определенная группа людей реализует сценарий, написанный за границей. Другие за ними следуют. А некоторые просто хотят пережить момент славы, почувствовать себя героями", – Canal Caribe (Куба)

У хэштега #SOSCuba миллионы репостов по всему миру – и для Гаваны это доказательство спланированной кампании в соцсетях.

"Кубинские власти контролируют местные СМИ, поэтому социальные сети играют важнейшую роль в распространении информации об антиправительственных протестах", – T13 (Чили)

"Кубинские власти из-за демонстраций ограничили доступ к социальным сетям", – RED MÁS (Колумбия)

Под предлогом борьбы с дезинформацией на Кубе сперва отключают весь мобильный интернет, затем возобновляют связь, но без доступа к соцсетям.

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