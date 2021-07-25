Коммунальщики начали тихий бунт?6
- 25.07.2021, 18:43
- 14,740
В Жлобине используют странные «технологии».
В Жлобине методы, с помощью которых проводят работы коммунальщики в 16-м микрорайоне, вызвали недоумение у местных жителей. Рабочие просто вывалили песок в лужу и размазывают его по асфальту, пишет «Беларусь за МКАДом».
Коммунальщики начали тихий бунт? Ведь как иначе это можно назвать? Вчера мы видели, как один представитель данной службы косил песок, сегодня — как вместо нормального ремонта дороги лужу просто засыпают песком, пишет телеграм-канал «БОР».
Чем больше мы смотрим на ситуацию, тем больше понимаем, что нам ведь и не нужно ничего делать: «эффективные менеджеры» закопают себя сами. Им нужно только в этом немножко помочь.
Стачке быть.