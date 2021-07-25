WSJ: Новые санкции США против режима Лукашенко могут коснуться нефтяного сектора и удобрений 2 25.07.2021, 20:38

США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси, которые, предположительно, затронут нефтяной сектор страны, а также поставки из нее калийных удобрений. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, пишет zerkalo.io.

В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц. «Мы не будем анонсировать конкретные меры», — сказал он. По версии чиновника, «США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности» власти Беларуси, в том числе «путем введения санкций».

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