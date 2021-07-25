Как белорусам перераспределиться на другое место работы после выпуска 25.07.2021, 22:28

Фото: kp.by

Распределение начинает волновать студентов-бюджетников задолго до выпуска из вуза.

Ведь отработка займёт продолжительный срок, и так хочется, чтобы всё сложилось как можно лучше. Но в реальности случается, что выпускникам отказывают в трудоустройстве после распределения или у них возникает необходимость сменить работу. Kurjer.info разбирается на пальцах как перераспределиться на другое место работы после выпуска.

Что представляет из себя перераспределение

Вся подробная информация, которая касается перераспределения, есть в законе. Но если ты заглянешь в Кодекс об образовании Республики Беларусь, то увидишь, что слово «перераспределение» там особо не фигурирует. Но по факту перераспределение — это повторное распределение, когда выпускник уже был распределён, однако по установленным законодательством обстоятельствам не может там работать.

Перераспределение не стоит путать с понятием «перенаправление на работу (последующее направление на работу)», которое прописано в Кодексе. Оно относится только к тем выпускникам, которые направлены на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счёт средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста.

Кто и когда осуществляет перераспределение

Выпускников распределяет и перераспределяет вуз или колледж, который они окончили. Повторно распределиться можно только в течение срока обязательной работы по распределению, а также при возникновении до срока прибытия, установленного в свидетельстве о направлении на работу, обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в особом порядке.

Возможные причины перераспределения

Итак, выпускник имеет право на перераспределение в случае:

- Отказа нанимателя. Когда выпускника, направленного на работу в соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодействии, о подготовке специалиста не принимают на работу.

- Невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией по окончании военной службы по призыву в ВС, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь при желании выпускника работать по распределению.

- Перевода молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому по согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией.

- Отчисления из учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) лица, принятого для получения образования более высокого уровня, который не отработал срок обязательной работы по распределению после получения профессионально-технического, среднего специального или высшего образования.

Ольга 21:22

- Расторжения с выпускником трудового договора в случаях, предусмотренных законодательством, когда он освобождается от возмещения в республиканский и (или) местный бюджет средств, затраченных государством на его подготовку.

- Возникновения у молодого специалиста обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в особом порядке.

Иные случаи, определяемые Совмином.

Сроки перераспределения

Перераспределение выпускников происходит в течение сроков обязательной работы по распределению. Срок распределения каждого выпускника зависит от того, какое образование он получил.

Следует учесть, что перераспределение возможно в течение двух лет после распределения, если вы получили среднее специальное образование (за некоторым исключением), высшее образование I ступени (кроме случаев, установленных законодательством) или высшее образование II ступени (при соблюдении определённых условий и установленных ограничений).

Один год будет отводиться на перераспределение выпускников, которые получили профессионально-техническое образование (кроме установленных законодательством исключений), среднее специальное образование при определённых условиях и с соблюдением установленных исключений) или высшее образование II ступени (за некоторым исключением).

В срок обязательной работы по перераспределению по желанию выпускника засчитываются такие периоды, как например, время военной службы по призыву, службы в резерве в ВС, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и др.

Порядок перераспределения. Нужна ли новая комиссия?

Порядок перераспределения выпускников ничем не отличается от порядка распределения. Занимается этим комиссия, которая начинает свою работу после утверждения её состава и сохраняет полномочия до утверждения нового состава комиссии. То есть создавать новую комиссию для перераспределения выпускников не нужно.

Документы для перераспределения

Чтобы получить возможность перераспределения, выпускник должен в установленные сроки подать документы в своё учреждение образования. Это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также пакет документов, который подтвердит его право на перераспределение. Какие именно потребуются документы, будет зависеть причины перераспределения.

Допустим, при отказе нанимателя в приёме на работу, необходимо предоставить документ, подтверждающий этот факт. Наниматель оформляет всё в письменном виде, описывая также причину своего отказа. А если, к примеру, выпускника в порядке перевода письменно пригласил на работу по специальности другой наниматель, предоставляются письма о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение и приём на работу.

Также в частных случаях могут потребоваться и другие документы. Например, медицинская справка о состоянии здоровья, если есть противопоказания к работе по полученной специальности. В случае беременности также понадобится медсправка, к ней попросят и другие документы — справку о месте жительства и составе семьи. Родители детей в возрасте до 3-х лет предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка и справку о месте жительства и составе семьи. Копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа или жены предоставляют выпускники, которые состоят в браке и постоянно проживают и работают на территории Республики Беларусь.

Также в том случае, если комиссия не может предоставить выпускнику место работы по специальности, он вправе получить справку о самостоятельном трудоустройстве. Однако такое право имеется только при наличии оснований для освобождения от возмещения средств в республиканский или местные бюджеты, затраченных государством на его подготовку.

Перераспределение потребует бумажной волокиты, но в итоге вопрос будет решён, а это самое главное! Все оставшиеся вопросы вы можете уточнить в вузе, поэтому проблем не должно возникнуть. Успешного перераспределения!

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