Арина Соболенко в красно-зеленой форме вылетела с теннисного турнира Олимпиады 17 26.07.2021, 11:02

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Арина Соболенко

Фото: Mike Egerton/PA Images/Getty Images

Она проиграла 47-й ракетке мира.

О преданности режиму Лукашенко теннисистки Арины Соболенко сказано уже многое. Кажется, этого спортсменке оказалось мало – она решила выделиться и на Олимпиаде. Если два беларусских теннисиста Егор Герасимов и Илья Ивашко играли свои матчи первого раунда в форме обычной расцветки, то Соболенка вышла на корт в наряде от Nike в красно-зеленых цветах. Более того, на левой стороне груди теннисистки нанесен государственный флаг, отмечает «Трибуна».

Однако такой наряд не помог спортсменке пробиться в третий тур теннисного турнира Олимпиады. Третья ракетка мира проиграла 47-му номеру мирового рейтинга, хорватке Доне Векич 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

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