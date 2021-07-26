Революция в Беларуси — это национально-освободительное движение 4 26.07.2021, 16:23

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фото: Reuters/tut.by

Произошла десакрализация власти.

«Радыё Свабода» обратилось к 21 белорусскому интеллектуалу с просьбой поделиться их видением и пониманием событий 2020 года, ответить в широком смысле на вопрос «Что это было?». Сегодня предлагаем вашему вниманию ответы политолога Валерия Карбалевича.

1. Главная причина революционного взрыва заключается в том, что белорусская социальная модель, созданная Александром Лукашенко четверть века назад, исчерпала свой ресурс, стала тормозом развития. Более того, развитие — угроза для ее выживания.

2. «Белорусская весна» 2020 года - это революция растущих ожиданий. За 26 лет правления Лукашенко произошла смена поколений. Поменялась структура экономики и социальная структура общества. Увеличилось количество людей, работающих в частных структурах. Социологические опросы показывают, что белорусы стали одним из самых прорыночных народов Европы. А антирыночная социальная модель осталась старой.

Новые технологии, создав современные сектора экономики, в частности ИТ-отрасль, породили работников с другими ценностями и образом жизни. Они стимулировали конфликт, стилистический разрыв между людьми, живущими в цифровой сфере, с горизонтально организованной сетевой культурой, и доминирующей в стране авторитарной, иерархической правящей вертикалью.

3. В Беларуси сегодня мы имеем модернизированное общество, ориентированное на перемены, которое хочет освободиться от государственного патернализма, и власть, которая консервирует status quo. Общество переросло государство, ему стало тесно в его рамках.

4. Белорусская социальная модель была основана не на доверии общества к политическим институтам, а на доверии к Лукашенко. Легитимность режима во многом базировалась на личной харизме Лукашенко А кризис доверия к нему привел к острому политическому кризису.

5. Результатом последних событий стала десакрализация власти как таковой. Она потеряла моральный авторитет. В Беларуси до сих пор государственные институты были единственной скрепой, которая объединяла белорусов в общий социум. Другие механизмы, вроде нации, гражданского общества, были слабы. Сейчас государство отказалось выполнять эту функцию. Власти взяли курс на раскол общества, по сути, объявили гражданскую войну большинству своих граждан. Сейчас государство, включив на полную мощность механизм репрессий, большинством общества воспринимается как опасность.

6. За несколько месяцев произошла ускоренная социализация общества. Обыватели вдруг превратились в граждан. Народ стал политическим субъектом, чего никак не хочет признавать режим.

7. За несколько месяцев в Беларуси была создана горизонтальная инфраструктура гражданского общества. Модель корпоративного государства подверглась сильной эрозии. Корпорации, созданные государством (ФПБ, БРСМ, «Белая Русь» и др.), в момент острого кризиса оказались недееспособными. Вместо них стихийно возникли самоорганизованные сообщества домов, микрорайонов, профессиональные сообщества («Белые халаты», чаты спортсменов и др.). Этот процесс в значительной мере происходит на базе цифровых платформ.

8. Протесты 2020 года стали важным проявлением завершения процесса становления белорусской нации. В противовес режиму, который апеллирует к советской традиции, протестное общество взяло на вооружение традиционные национальные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». На их основе формируется новая (несоветская) белорусская идентичность. Пассионарный взрыв белорусского социума - это своеобразная форма национально-освободительного движения.

9. Белорусский протестный взрыв нанес сокрушительный удар по последней постсоветской утопии. Он разрушил проект, основанный на иллюзии, что можно обеспечить развитие страны без демократической трансформации, консервируя основные элементы советского прошлого. Его можно рассматривать как последнее эхо революций 1989-1991 годов.

10. Прежними методами Лукашенко власти не удержать. Складывается ситуация, которую классик революции описал формулой: верхи не могут править по-старому. Это означает, что авторитарный режим в Беларуси, чтобы выжить, по необходимости должен стать жестче и недемократичнее, чем раньше.

11. Культ голого насилия больше всего характеризует неспособность правящего режима адаптироваться к новой реальности. У режима нет никакого нарратива будущего, кроме сохранения status quo, основанного на насилии и страхе. Лукашенко даже не понимает необходимости такого нарратива.

12. Цена наведения порядка силовым способом уже оказалась очень высока и продолжает расти.

В противостоянии режиму с протестами состоялся дефолт государственных функций. То есть, государственные учреждения перестали выполнять свои обязанности.

Фактически рушится внешняя политика Беларуси, страна теряет свою международную субъектность.

Полностью разрушена правовая система и институты правосудия, без чего невозможно существование полноценного современного государства.

В стране последовательно разрушаются структуры бизнеса, культуры (Купаловский театр), спорта, подозреваемые в нелояльности правящему режиму. Власти пожертвовали межнациональным миром в стране, началось преследование польского национального меньшинства.

Таким образом, государство избавляется от собственных функций, оставляя только те, которые обеспечивают сохранение власти, то есть карательные. Произошла редукция государства к политическому режиму.

Очень знаменательно, что многие представители силовых структур действуют анонимно. То есть они не похожи на людей, действующих от имени государства, обладающего монополией на насилие. Эти люди больше напоминают какую-то частную военную кампанию (говоря русским языком, ЧВК) Лукашенко.

13. Александр Лукашенко стал одним из основных факторов дестабилизации белорусского общества.

14. До сих пор Лукашенко апеллировал к народу через голову всех государственных институтов и номенклатуры, и его режим единоличной власти держался на народной поддержке. Теперь, когда общественная поддержка исчезла, он вынужден полагаться на государственный аппарат. Это означает, что роль, политический вес номенклатуры возрастает. Она может превратиться в субъект политики. Об этом свидетельствуют, например, шаги Лукашенко к повышению роли и полномочий Совета Безопасности.

15. Беларусь вошла в период перманентного социально-политического кризиса, который не может быть решен в рамках существующего политического режима. Мы получили расколотый, травмированный социум.

16. Маятник общественных настроений сильно качнулся в другую сторону. За 27 лет правления Лукашенко в стране произошла антиавторитарная вакцинация, выработались «антитела» против диктатуры, «правового беспредела», патерналистского государства. Беларусь созрела к полноценной рыночной экономике и демократии либерального типа. В повестке дня переоснование государства на новых принципах.

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