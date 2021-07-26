Диетолог назвала пищевые привычки, от которых лучше отказаться 4 26.07.2021, 15:25

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Тем, кто следит за своим здоровьем, стоит избегать готовой выпечки из супермаркетов.

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл перечислила пищевые привычки, вредные для здоровья. Об этом сообщает газета The Daily Mai.

По словам специалиста, тем, кто следит за своим здоровьем, стоит избегать готовой выпечки из супермаркетов, приготовленной на растительном масле пищи и увлечения освежающими напитками.

Баррелл пояснила, что обычно растительное масло представляет собой смесь из разных масел, и чаще всего среди них присутствует пальмовое, обладающее рядом нежелательных свойств. По той же причине диетолог призвала не употреблять в пищу маргарин, поскольку это лишний жир, без которого можно обойтись.

Готовая выпечка из супермаркета вредна из-за большого содержания в ней вредных насыщенных жиров и трансжиров. Наибольшую угрозу для здоровья несут газированная вода и другие освежающие напитки. Пристрастие к ним может привести к появлению избыточного веса, диабета II типа и ожирению у детей.

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