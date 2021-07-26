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Стася Глинник: Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь

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  • 26.07.2021, 16:21
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Стася Глинник: Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Стася Глинник

Выход есть.

Соосновательница Белорусского Молодежного Хаба, внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича Стася Глинник обратилась к белорусам в своем Facebook-аккаунте:

– Как безопасно приблизить отставку садистов? Что можешь сделать лично ты?

Мы все понимаем – протест в Беларуси сейчас небезопасен и, скорее всего, он даже не эффективен. Выход есть – это забастовка. Забастовка – это то, что напугало Лукашенко и его свиту больше всего год назад. Вспомните его поездку на МЗКТ.

Что делать тем, кто не работает на государственном предприятии, но хочет поддержать бастующих? У вас есть законное право уйти в отпуск. Белорусский частный сектор составляет 50% от общей государственной казны. Ваш уход в отпуск позволит с одной стороны прекратить поступления средств в государственный бюджет, а с другой стороны поддержать тех, кто уже готов к забастовке.

Собирайте друзей, уезжайте посмотреть озера, лес, отдохнуть, посмотреть, какая у нас красивая страна. Главное помните – всех денег в мире не заработаешь. За несколько недель вашего отпуска мы приблизим свободную Беларусь. Беларусь уходит в отпуск!

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