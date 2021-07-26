Самолет министра обороны Турции срочно посадили

Самолет министра обороны Турции срочно посадили1
- 26.07.2021, 21:02
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Самолет пошел на вынужденную посадку из-за столкновения с птицей.
Вскоре после взлета самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту совершил экстренную посадку, сообщает агентство Anadolu.
Самолет пошел на вынужденную посадку из-за столкновения с птицей, которое стало причиной трещины в стекле.
Инцидент произошел вскоре после взлета самолета с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Министр возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией.
Кроме главы Минобороны Турции на борту находились начальник генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и другие военачальники.