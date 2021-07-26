Самолет министра обороны Турции срочно посадили 1 26.07.2021, 21:02

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иллюстрационное Фото: Павел Латышов / ИА Красная Весна

Самолет пошел на вынужденную посадку из-за столкновения с птицей.

Вскоре после взлета самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту совершил экстренную посадку, сообщает агентство Anadolu.

Самолет пошел на вынужденную посадку из-за столкновения с птицей, которое стало причиной трещины в стекле.

Инцидент произошел вскоре после взлета самолета с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Министр возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией.

Кроме главы Минобороны Турции на борту находились начальник генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и другие военачальники.

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