Байден объявил об изменении роли войск США в Ираке 27.07.2021, 8:50

иллюстрационное фото: epa

Сотрудничество с иракскими властями продолжится на новых условиях.

Президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии американских войск в Ираке до окончания 2021 года, сообщает svoboda.org.

Байден сделал это заявление в ходе визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

Сотрудничество с иракскими властями в борьбе с экстремистами организации "Исламское государство" имело критически важное значение для стабильности в регионе, заявил Байден. Он заверил иракского премьера, что это сотрудничество продолжится и в новых условиях, когда американские войска начнут выполнять роль военных советников и инструкторов.

Военный контингент США в Ираке с конца 2020 года насчитывал примерно 2500 человек.

Байден пока не объявил численность военнослужащих США, которые останутся в Ираке после формального окончания боевой миссии. Западные агентства приводят мнение военных экспертов, что сокращение численности контингента США не будет значительным. Об изменении роли войск США в Ираке объявлено вскоре после решения Вашингтона вывести американских военнослужащих из Афганистана - к 11 сентября этого года.

Президент США пообещал продолжить борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, но одновременно уделить больше внимания действиям Китая. В Вашингтоне считают действия Китая "долгосрочным вызовом интересам безопасности США".

Во время переговоров с Мустафой аль-Казыми Байден также пообещал, что США в скором времени направят в Ирак вакцины против коронавирусной инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».