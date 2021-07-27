закрыть
27 июля 2021, вторник, 9:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден объявил об изменении роли войск США в Ираке

  • 27.07.2021, 8:50
Байден объявил об изменении роли войск США в Ираке
иллюстрационное фото: epa

Сотрудничество с иракскими властями продолжится на новых условиях.

Президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии американских войск в Ираке до окончания 2021 года, сообщает svoboda.org.

Байден сделал это заявление в ходе визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

Сотрудничество с иракскими властями в борьбе с экстремистами организации "Исламское государство" имело критически важное значение для стабильности в регионе, заявил Байден. Он заверил иракского премьера, что это сотрудничество продолжится и в новых условиях, когда американские войска начнут выполнять роль военных советников и инструкторов.

Военный контингент США в Ираке с конца 2020 года насчитывал примерно 2500 человек.

Байден пока не объявил численность военнослужащих США, которые останутся в Ираке после формального окончания боевой миссии. Западные агентства приводят мнение военных экспертов, что сокращение численности контингента США не будет значительным. Об изменении роли войск США в Ираке объявлено вскоре после решения Вашингтона вывести американских военнослужащих из Афганистана - к 11 сентября этого года.

Президент США пообещал продолжить борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, но одновременно уделить больше внимания действиям Китая. В Вашингтоне считают действия Китая "долгосрочным вызовом интересам безопасности США".

Во время переговоров с Мустафой аль-Казыми Байден также пообещал, что США в скором времени направят в Ирак вакцины против коронавирусной инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР