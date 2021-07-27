Турецкие СМИ: Россия ввела регулярные войска в Ливию 5 27.07.2021, 15:24

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Названы места дислокации российских военных.

На территории Ливии дислоцируются регулярные российские войска. В частности они замечены возле авиабазы Джуфра, заявил глава Фонда демократии и прав человека (DHRF) Эмадеддин Мунтассер, сообщает Турецкая телерадиокомпания со ссылкой на Daily Sabah.

Источники в Минобороны Ливии сообщили DHRF на условиях анонимности, что российские военнослужащие были замечены недалеко от авиабазы Джуфра в западной части страны и предоставили доказательства в виде конфиденциальных аэрофотоснимков и координат местонахождения этих войск. Копии документов были переданы DHRF членам правительств США, ЕС, Великобритании и Ливии.

«Хотя Россия размещает бойцов ЧВК «Вагнера» в стране по крайней мере с 2017 года, развертывание регулярных российских вооруженных сил является явной эскалацией с серьезными последствиями для национальной безопасности Ливии, США и Европейского союза. Кроме того, присутствие войск дает понять, что Россия не собирается покидать Ливию в ближайшее время, и исключает возможность проведения свободных и справедливых выборов 24 декабря, как это предусмотрено Форумом политического диалога в Ливии», – сообщил Мунтассер.

Глава DHRF также подчеркнул, что у свободы, демократии и прав человека нет будущего «в регионах, где Кремль держит военные базы, торгует своим правом вето в обмен на влияние и участвует в саботаже СМИ и выборов».

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