На БелАЭС началась «горячая» обкатка второго энергоблока 27.07.2021, 21:06

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Первый реактор АЭС по неизвестным причинам отключился 12 июля.

27 июля на Белорусской АЭС началась "горячая" обкатка второго энергоблока, сообщает пресс-служба российской корпорации "Росатом", которая строит электростанцию.

Во время этого процесса специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации. Все основное и вспомогательное оборудование и системы реактора проходят испытания при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура реакторной установки — до 280 градусов Цельсия, а давление — до 160 атмосфер.

Во время "горячей" обкатки не проверяется только загрузка ядерного топлива, подача пара на турбину и выдача электроэнергии в сеть.

Также специалисты испытают системы безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.

Напомним, что первый реактор Белорусской АЭС по неизвестным причинам отключился 12 июля. Специалисты занимаются его проверкой. Включить его в сеть планируется в середине августа.

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