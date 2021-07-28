Эксперты: Кремль не будет делать безврозватных финансовых вливаний в белорусский режим 5 28.07.2021, 8:07

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Де-факто получен отказ по вопросу компенсации белорусскому бюджету потерь от налогового маневра.

На фоне ожидаемого усиления санкционного давления со стороны Запада официальный Минск открыто рассчитывает на поддержку Москвы, которая позволит компенсировать ожидаемые потери. Однако Москва пока ограничивается словесной солидарностью, запросы официального Минска в части финансовой поддержки остаются без удовлетворения, сообщает thinktanks.by со ссылкой на экспертов.

Россия предварительно выразила готовность сохранить цены на газ для Беларуси на текущем уровне. Отказав, тем самым, в удовлетворении многолетних требований Минска о выравнивании их с внутрироссийскими.

Также де-факто получен отказ по вопросу компенсации белорусскому бюджету потерь от изменения системы налогообложения добычи нефти в России (обнуление экспортных пошлин с параллельным ростом ставок налога на добычу).

Вместо фактического субсидирования российская сторона выразила готовность рассмотреть возможность предоставления новых кредитов, что объективно ведет к ухудшению финансовой устойчивости белорусского режима как за счет роста входящей цены на нефть, которая выравнивается с мировой, так и за счет вероятного роста внешней задолженности.

Эксперты считают, что пока Москва ограничивается символической поддержкой белорусских властей. Безвозвратных финансовых вливаний очевидно не будет. При этом с учетом того, что Россия фактически превращается в безальтернативного кредитора беларуского режима, она получает возможность обставлять условия предоставления кредитной поддержки новыми, в том числе и не экономическими требованиями.

В Минске это осознают, но поле для маневра как никогда узкое. Для «продажи» Кремлю остается только внешнеполитическая субъектность и спекулирование на вероятных страхах путинского окружения того, что в случае падения белорусского режима может не устоять и путинский.

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