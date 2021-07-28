Тараканьи дни сочтены Telegram-канал «Баста!»

28.07.2021, 14:59

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Его побег не заставит себя ждать.

Каждый день у каждого белоруса теперь начинается с чтения новостей. Именно в них глазами ищешь, а также с надеждой уповаешь на то, что наконец-то напишут: «Режим пал!» Мы мечтаем прочесть это, выйти на улицы и наконец-то вдохнуть этот сладкий запах свободы.

Осталось немного. Правда, иначе быть и не может. Тараканьи дни сочтены, идет уже обратный отсчет до момента, когда он побежит навсегда с белорусской земли. И, кажется, что сама эта белорусская земля уже отторгает узурпаторскую сущность диктатора.

Мы можем ускорить его время. Нам сейчас главное не отступать. Мы должны быть дружными и солидарными. Взаимопонимание и помощь должны доминировать в наших сознаниях. Ведь белорус белорусу белорус! Я верю, что очень скоро заводы остановятся, за ними офисные сотрудники выкинут из окон надоевшие им компьютеры, а бизнесмены объявят свой законный отпуск всей компанией.

Когда наступит этот момент, его побег не заставит себя ждать. Все его прихлебатели будут пытаться запрыгнуть в лодку, в которой места всем не хватит. От перегруза она пойдет ко дну. Никто не останется безнаказанным за содеянное. Они понесут ответственность за каждую разрушенную судьбу, за каждого погибшего героя Беларуси, за каждого, кто уже так долго находится в плену. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что этот момент настанет, а мы, белорусы, максимально постараемся его приблизить. Мы у себя дома, на своей родной земле. Теперь пусть Таракан с его крысами прячутся по норам.

Жыве Беларусь!

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