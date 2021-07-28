Китай ведет переговоры с талибами 2 28.07.2021, 15:21

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Фото: Reuters

Встреча прошла в городе Тяньцзинь.

В городе Тяньцзинь в Китае прошла встреча делегации движения «Талибан» и главы МИД Китая Ван И.

Как сообщает информагентство «Андолу», делегацию талибов возглавил глава политбюро «Талибан» в Катаре Молла Абдул Гани Бирадер.

В ходе встречи глава китайской дипломатии подчеркнул, что Пекин всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и настаивал на невмешательстве во внутренние дела этой страны.

В «Талибан», в свою очередь, сообщили, что в Китай с двухдневным визитом направилась делегация из 9 членов движения.

Делегация провела переговоры с министром иностранных дел Китая по мирному процессу и вопросам безопасности в Афганистане, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь политбюро «Талибан» в Катаре Мухаммед Наим написал в своем Twitter, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с политикой, экономикой и безопасностью обеих стран, а также текущая ситуация в Афганистане и мирный процесс.

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