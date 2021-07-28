Инфекционист рассказал, в каком случае переболевшим коронавирусом нужно «бежать» к врачу 5 28.07.2021, 16:01

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фото: adobestock

По словам специалиста, есть несколько признаков, когда следует насторожиться после перенесенного COVID-19.

Переболевшим коронавирусом после выздоровления следует обращать особое внимание на свое зрение и вегетососудистую систему. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр Евгений Тимаков, пишет kp.by.

Медик отметил, что очень внимательно надо относиться к своему зрению.

– Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, – пояснил Тимаков.

Он добавил, что на ранних этапах эти проблемы можно легко скорректировать.

Кроме того, срочно обращаться к доктору нужно и молодым людям, если возникли проблемы с вегетососудистой системой. Тимаков уверен, что им нужно наблюдаться у кардиолога и невропатолога.

– Если кружится голова, если тошнота появляется, головные боли – обязательно обращаться к врачу, – уточнил инфекционист.

Также он посоветовал переболевшим коронавирусом женщинам проходить осмотр у гинеколога.

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