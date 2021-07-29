Палеонтологи: Чарльз Дарвин ошибался 1 29.07.2021, 9:06

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Удивительная находка исследователей из США.

Чарльз Дарвин был уверен, что «ни один полностью мягкий организм не может быть сохранен», но ученым удалось опровергнуть эту точку зрения.

Сохранение мягких существ действительно возможно, в том числе даже некоторых медуз. Но внутренние органы древних мягких водных животных впервые обнаружили только сейчас, отмечают исследователи из США, сообщает «Новое время».

Обнаружение в США подковообразного краба возрастом 310 млн лет с неповрежденным мозгом пополнило ряд недавних находок окаменелостей членистоногих с сохранившейся центральной нервной системой.

Ископаемые останки подковообразного краба проливают новый свет на то, как эти хрупкие органы, обычно склонные к очень быстрому разложению, могут быть сохранены с такой точностью.

Большая часть наших знаний о мозге доисторических членистоногих была получена из двух основных типов ископаемых отложений: янтаря и сланцевого типа Берджесса. Янтарь — это окаменелая смола, которая просачивается сквозь кору деревьев и, как известно, задерживает множество организмов. Эти окаменелости сохраняют невероятное количество анатомических деталей.

Используя сложную технологию визуализации этих янтарных окаменелостей, палеонтологи могут изучать мозг крошечных членистоногих в трехмерном изображении в крошечных масштабах. Однако самые старые членистоногие в янтаре восходят к триасу (около 230 млн лет назад).

Отложения сланцевого типа Берджесс намного старше (обычно от 500 до 520 млн лет). Этот тип отложений был открыт в США в 1909 году и Дарвин не мог о них знать. Они содержат множество исключительно сохранившихся морских членистоногих. Эти окаменелости очень важны, поскольку они представляют собой некоторых из самых старых животных и, следовательно, могут сообщить нам об их происхождении и самой ранней эволюционной истории.

Процесс окаменения в этом случае начинается с вызванных штормом селей, которые сметают хрупких животных и зарывают их на морское дно в условиях низкого содержания кислорода. Со временем грязь превращается в камень и сжимается, оставляя животных в скалах.

Многие экземпляры членистоногих, относящиеся к сланцевому типу Берджесса, сохраняют внутренние органы, особенно кишечник. Но меньше показаны части центральной нервной системы, такие как зрительные нервы, брюшной нервный канат или мозг.

Новая окаменелость демонстрирует, что мозг членистоногих можно сохранить совершенно по-другому. Образец подковообразного краба, Euproops danae, происходит из всемирно известного месторождения Мазон-Крик в штате Иллинойс, США. Окаменелости из этого месторождения сохранились в образованиях из минерала карбоната железа, который называется сидеритом.

Ученые впервые показали, что животные Мазон-Крик были сформированы не только в результате быстрого образования сидерита, который поглотил все их тела, но и что сидерит быстро покрыл их внутренние мягкие ткани, прежде чем они смогли разложиться.

«Примечательно, что мозг Euproops danae воспроизводится белым глинистым минералом, каолинитом. Этот минеральный отлив образовался позже в пустоте, оставленной мозгом, спустя много времени после того, как он распался. Без этого заметного белого минерала мы, возможно, никогда бы не заметили мозг», — признали авторы исследования.

Обнаружение этих образцов дает палеонтологам редкую возможность заглянуть в глубокое прошлое, улучшая наше понимание биологии и эволюции давно вымерших животных.

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