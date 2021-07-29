Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова

Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова2
- 29.07.2021, 13:49
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Суд над политзаключенным продолжится после обеда.
Врача не разрешили забрать в больницу политического заключенного Степана Латыпова, пишет ПЦ «Весна». Суд продолжится после обеда.
Скорая приехала в суд Советского района, фельдшеров проверили охранники и после 10-минутного ожидания пустили к Степану. Долгое время даже адвокат не знала, что происходит с ее подзащитным. Потом милиционер в гражданском сказал, что Степана после осмотра врачей забрали в больницу. Но позже вышла секретарь и сказала, что суд продолжится в 14:05.
Известно, что у Степана в СИЗО-1 наблюдаются проблемы со здоровьем. Он перенес COVID-19. Когда 2 месяца назад в больнице ему зашили шею после пореза, то нашли остаточную пневмонию. Также во время заключения у него фиксировали приступы аритмии.