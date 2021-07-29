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Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова

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  • 29.07.2021, 13:49
  • 4,240
Врачам не разрешили забрать в больницу Степана Латыпова
Архивное фото spring96.org

Суд над политзаключенным продолжится после обеда.

Врача не разрешили забрать в больницу политического заключенного Степана Латыпова, пишет ПЦ «Весна». Суд продолжится после обеда.

Скорая приехала в суд Советского района, фельдшеров проверили охранники и после 10-минутного ожидания пустили к Степану. Долгое время даже адвокат не знала, что происходит с ее подзащитным. Потом милиционер в гражданском сказал, что Степана после осмотра врачей забрали в больницу. Но позже вышла секретарь и сказала, что суд продолжится в 14:05.

Известно, что у Степана в СИЗО-1 наблюдаются проблемы со здоровьем. Он перенес COVID-19. Когда 2 месяца назад в больнице ему зашили шею после пореза, то нашли остаточную пневмонию. Также во время заключения у него фиксировали приступы аритмии.

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