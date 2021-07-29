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Таракан об «успехах» белорусских спортсменов на Олимпиаде: Нужно заняться тренерами

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  • 29.07.2021, 15:21
  • 19,690
Таракан об «успехах» белорусских спортсменов на Олимпиаде: Нужно заняться тренерами

Ябатькам из спорта лучше оставаться в Японии.

Беларусь остается без медалей на Олимпиаде в Токио.

Таракан по этому поводу заявил, что стоит «разобраться» с тренерами.

— Это уже на злобу я говорю о спорте, поскольку все мы сидим, смотрим чемпионат, некоторые страны, не буду их называть, в три-пять раз меньше нашей имеют золотых наград. А мы все радуемся, что мы в финал попали… Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат.

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