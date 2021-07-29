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Россия откажется от белорусских тракторов?

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  • 29.07.2021, 22:19
  • 9,440
Россия откажется от белорусских тракторов?

В РФ появятся тракторы немецкой сборки.

В Чувашии прошла специализированная ярмарка, где демонстрировалась сельхозтехника российского производства. В том числе и та, что вышла из сборочных цехов Чебоксарского завода. Предприятие входит в национальный концерн «Тракторные заводы». Собственно, с него развитие данной корпорации и началось.

На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси. Это Deutz-Fahr Agrolux-4.80, трактор, производимый по лицензии немецкой компании. Даже большинство комплектующих для него по-прежнему поставляется из ФРГ, пишет udf.name.

Хотя «Агролукс» признан непосредственным соперником для трактора «Беларус-82». Несколько слов о конкуренте. У него дизельный агрегат, снабженный турбонаддувом, мощностью в 81 лошадиную силу. Бак также немаленький, на 70 литров. Коробка – классическая «механика»: 12 передач «вперед» и 3 – «назад».

Весит трактор 3,3 тонны и может передвигаться с наибольшей скоростью в 30 километров в час. В Чебоксарах собираются ежегодно производить до 8 тысяч единиц данной техники.

Наверное, наибольшая проблема «Агролуксов» заключается в цене. Такой трактор продается в России за 2,5 миллиона рублей, в то время как «Беларус» стоит значительно дешевле, 1,6 миллиона.

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