Россия откажется от белорусских тракторов? 4 29.07.2021, 22:19

9,440

В РФ появятся тракторы немецкой сборки.

В Чувашии прошла специализированная ярмарка, где демонстрировалась сельхозтехника российского производства. В том числе и та, что вышла из сборочных цехов Чебоксарского завода. Предприятие входит в национальный концерн «Тракторные заводы». Собственно, с него развитие данной корпорации и началось.

На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси. Это Deutz-Fahr Agrolux-4.80, трактор, производимый по лицензии немецкой компании. Даже большинство комплектующих для него по-прежнему поставляется из ФРГ, пишет udf.name.

Хотя «Агролукс» признан непосредственным соперником для трактора «Беларус-82». Несколько слов о конкуренте. У него дизельный агрегат, снабженный турбонаддувом, мощностью в 81 лошадиную силу. Бак также немаленький, на 70 литров. Коробка – классическая «механика»: 12 передач «вперед» и 3 – «назад».

Весит трактор 3,3 тонны и может передвигаться с наибольшей скоростью в 30 километров в час. В Чебоксарах собираются ежегодно производить до 8 тысяч единиц данной техники.

Наверное, наибольшая проблема «Агролуксов» заключается в цене. Такой трактор продается в России за 2,5 миллиона рублей, в то время как «Беларус» стоит значительно дешевле, 1,6 миллиона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».